Casale sul Sile e la proposta di Consiglio comunale aperto, il primo in Veneto

CASALE SUL SILE – Ieri pomeriggio nella ex sala consiliare in Piazza All’Arma dei Carabinieri a Casale sul Sile si è tenuto il primo tavolo per discutere dell’iter e delle modalità per poter concretizzare la previsione del Consiglio comunale aperto, un’idea che nasce dalla proposta del sindaco Stefania Golisciani, già predisposta perlaltro dallo Statuto comunale.

All’incontro sono stati convocati i segretari provinciali dei partiti, alcuni dei quali hanno appoggiato una delle liste dei candidati sindaci alle scorse elezioni amministrative, allo scopo di arrivare alla migliore soluzione attuativa di questa importante modalità di partecipazione democratica.

«Nonostante siamo una lista civica, abbiamo voluto dare importanza ai partiti, noi stessi li abbiamo voluti coinvolgere in questo progetto così innovativo» ha detto Stefania Golisciani a conclusione dell’incontro. «Il Consiglio comunale aperto rappresenta un lascito importante per le future generazioni e proprio per questo motivo non può avere una nascita tecnica, bensì politica basata sulla condivisione».

Oltre al sindaco Stefania Golisciani, al capogruppo di Progetto Casale Futura Stefano Giuliato e alcuni rappresentanti delle liste locali, presenti al tavolo per i partiti Giovanni Zorzi segretario provinciale del Pd, il sindaco di Conegliano nonché segretario provinciale di Forza Italia Fabio Chies, il vicesindaco di Montebelluna e vicesegretario provinciale di Fratelli d’Italia Claudio Borgia e per il Terzo Polo il portavoce Beppe Mauro. Assente perché impossibilitato a partecipare per precedenti impegni il segretario provinciale della Lega Dimitri Coin, che ha fatto comunque pervenire il suo appoggio all’iniziativa del tavolo.

Il passo successivo, ora, è l’avvio dell’iter deliberativo che avverrà in sede di Consiglio comunale.