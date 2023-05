Arte PER Amore, ultimo giorno per acquistare i biglietti. Il ricavato in beneficenza

TREVISO – Conto alla rovescia per il Gala di beneficenza “Arte PER Amore” che andrà in scena domani, mercoledì 24 maggio alle ore 20.30, al Teatro Mario del Monaco di Treviso. Uno spettacolo atteso che porterà sul palco le emozioni dettata dalla musica, dal canto e dalla danza.

I biglietti dell’evento, che nasce da una nobile idea di Manuela Pagot (direttrice della scuola di danza trevigiana Danzainsieme), sono acquistabili nel sito del Teatro Stabile del Veneto oppure presso la Biglietteria del Teatro Mario del Monaco di Treviso.

Per ulteriori info: 349 3685994.

Come già avvenuto lo scorso anno, il ricavato sarà devoluto in beneficenza, al fine di sostenere i progetti di alcune importanti Associazioni di volontariato del territorio.