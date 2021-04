Casale SI-Cura con la prevenzione del tumore al seno

Nell’ambito delle iniziative Comunali di Casale SI-Cura, atte a promuovere azioni di prevenzione e promozione alla salute a livello locale, nei mesi scorsi si è iniziato a gettare le basi del progetto “PARTECIPAZIONE E PREVENZIONE”, con l’obiettivo di mettere al servizio delle Cittadine la diagnosi precoce, quale strumento per aumentare la prevenzione per il tumore al seno.

Grazie al sostegno finanziario di alcune aziende del territorio, il Comune è riuscito a coltivare e far crescere questo progetto sociale traducendolo in uno strumento efficace.

Il tumore al seno rappresenta la neoplasia femminile più frequente in Italia, colpisce 1 donna su 8 e continua a rappresentare un grande pericolo, soprattutto a causa della scarsità di informazioni a riguardo, motivo che rappresenta una delle principali per cui viene riscontrato in ritardo.

Prossimamente in piazza All’Arma dei Carabinieri sarà presente una clinica mobile per visite senologiche, ecografie e mammografie completamente gratuite.

La clinica mobile è allestita con spazi ambulatoriali e con strumenti tecnologici di ultima generazione (mammografo digitale, ecografo portatile, workstation di refertazione, strumenti di teleradiologia), utili a consentire l’effettuazione di tutti gli esami di diagnostica senologica clinica e strumentale per la diagnosi precoce dei tumori al seno.

L’iniziativa è rivolta alle Cittadine di Casale sul Sile, Conscio e Lughignano tra i 35 e 49 anni, che NON hanno eseguito le stesse indagini negli ultimi 12 mesi.

