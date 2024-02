Carnevale, tre giorni in maschera a Treviso

Venticinque, tra carri e gruppi in corteo, per le vie del centro nel pomeriggio di martedì grasso. Si voteranno il miglior carro, il miglior gruppo e la migliore coreografia.

Treviso – Lo spettacolo della festa più divertente dell’anno è pronto a riempire il cuore della Città di Treviso. Sarà una festa lunga tre giorni, in un tripudio di musica e maschere, coriandoli e stelle filanti.

Come da tradizione, il capoluogo della Marca si prepara infatti ad accogliere il corteo dei carri allegorici nel pomeriggio di martedì grasso (13 febbraio).

Ma prima, sabato 10 e domenica 11 febbraio, nell’ultimo weekend di Carnevale, l’estro e la fantasia di artisti di strada, trampolieri e danzatori attraverseranno strade e piazze del centro storico, trasformando la Città in un grande palcoscenico a cielo aperto.



Orari e percorsi della sfilata dei carri

La passerella dei carri allegorici partirà da Piazzale Burchiellati alle 14.15 e si svilupperà sullo stesso percorso del 2023. La giuria di qualità, presieduta dal maestro Marco Varisco, sarà posizionata ai piedi delle Mura, all’altezza di Bastioni San Marco, e quest’anno per la prima volta assegnerà non uno, ma tre premi: miglior carro, miglior gruppo e miglior coreografia. La “voce” del Carnevale 2024 sarà di Paolo Mutton. Tra i protagonisti del Carnevale 2024 anche gli ospiti delle strutture Israa: più di cento anziani delle case di riposo potranno godersi lo spettacolo del Carnevale da un palco posizionato in Piazzale Burchiellati.



Gli eventi di Carnevale del weekend

I nomi delle attrazioni sono già un programma. Sabato 10 febbraio, spazio a Duo Sud Style (giocoleria, danza e acrobatica), Ludmila (hoop, manipolazione ed isolazione di cerchi), Mencho Soza (giocoleria e manipolazione con palloni), Cronopia (contorsionismo e giocoleria).

Domenica 11 febbraio, alla Loggia dei Cavalieri, sarà disponibile per il divertimento di grandi e piccini un set di trenta giochi in legno “di una volta”. Poi, nel pomeriggio, riflettori puntati sull’Orsa Ballerina (tre metri di morbidezza e ritmo) e su Rosy (equilibrismo, giocoleria e manipolazione), Marianna (bolle di sapone itineranti) e Marcello Fares (giocoleria, acrobatica e fuoco). Il tutto, grazie anche al coinvolgimento della Compagnia Teatrale Barbamoccolo e della Compagnia Lex Serafo, che per l’intero weekend percorrerà le vie della città con trampoli e biciclette magiche.



Carnevali di Marca: nel 2024, 22 sfilate, oltre 90 tra carri allegorici e gruppi mascherati e 8.500 figuranti

“Il Carnevale Trevigiano continua ad essere uno degli eventi più rappresentativi della nostra Città”, afferma il sindaco Mario Conte. “Dagli spettacoli alla grande sfilata del martedì grasso, Treviso si prepara ad accogliere migliaia di persone e vedere così tante famiglie e così tanti bambini assiepati sulle mura è sempre un colpo d’occhio a dir poco emozionante. Ringrazio l’Associazione Carnevali di Marca e tutti gli uffici che, con grande impegno, hanno contribuito anche quest’anno ad organizzare eventi che renderanno Treviso ancora più bella, vivace e attrattiva”.

“Giunti alla quinta edizione della Sfilata dei Carri Allegorici organizzata dall’Associazione Carnevali di Marca nella Città di Treviso, viviamo con grande entusiasmo e allo stesso tempo responsabilità la gestione di questo grande evento”, continuano gli organizzatori. “Il nostro lavoro ha come obiettivo il divertimento dei più piccini con una grande attenzione alla sicurezza. Sarà un pomeriggio di grande allegria e divertimento, con tanti amici che amano sfilare nella nostra Città e portare un sorriso a tutti”.

Gli aggiornamenti sulle sfilate dei Carnevali di Marca sono disponibili nel sito www.carnevalidimarca.it, nei canali social dell’associazione e, per gli eventi di Treviso, nella nuova pagina social “Carnevale Trevigiano”.