Carabinieri: ultimi interventi nel Trevigiano, a Ormelle e a Sarmede

Nella mattinata di oggi, martedì 23 agosto, i Carabinieri della Stazione di San Polo di Piave sono intervenuti, su segnalazione di un cittadino, presso la palestra comunale di via Capitello della Salute di Ormelle (TV), rinvenendo all’interno di un borsello lasciato incustodito oltre 60 grammi di marijuana e alcune decine di euro in contanti. Lo stupefacente è stato sequestrato e le indagini sono tuttora in corso.

Inoltre, i Carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto hanno deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere un 21enne di origini rumene. Il giovane è stato controllato la notte scorsa a Sarmede (TV) da una pattuglia di militari dell’Arma che ha rinvenuto sulla sua vettura, occultati nel bagagliaio, una mazza da baseball e un grosso martello. Gli oggetti sono stati sequestrati.