Cerchi lavoro come impiegata amministrativa? Candidati per Generali Italia

Stai cercando lavoro nelle compagnie di assicurazioni? Ti interessa lavorare come impiegata amministrativa? Invia la tua candidatura all’Agenzia Generale di Conegliano San Vendemiano.

Il settore assicurativo ti permette di metterti in luce, diventando parte di un ambiente giovane e stimolante.

Vuoi saperne di più? Scopri le opportunità di lavoro in Generali su questo portale: https://www.assicurazionirecruitment.it.

Il tuo futuro ti aspetta!



Agenzia Generale di Conegliano San Vendemiano

32 professionisti – tra dipendenti di Agenzia e collaboratori commerciali – si impegnano ogni giorno per proteggere la tua vita, le persone che ami e il tuo futuro.

A seguito di un’importante riorganizzazione territoriale, ci siamo trasferiti dal maggio 2021 nella nuova sede principale di SAN VENDEMIANO in via Liberazione 4/A, dove puoi trovarci per qualsiasi esigenza relativa alle polizze in corso e ogni informazione sulle soluzioni assicurative e finanziarie di Generali Italia S.p.A.

Vantiamo un’esperienza pluriennale e siamo presenti nel territorio con diversi altri uffici a servizio dei nostri Clienti, con cui siamo fieri di aver costruito nel tempo un consolidato rapporto di fiducia.