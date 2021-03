Ai campionati regionali di Tiro con l’Arco specialità Olimpico, disputattisi nei padiglioni della Fiera di S. Lucia di Piave ( Treviso), gli Arcieri di Villa Guidini si sono presentati per onore di firma in quanto specialità non ancor avezza ai giovanissi atleti condotti dal presidente Fiorino Gobbo e dal tecnico Francesco Aguiari. Comunque ottimo risultato nella categoria allievi femminile con Giada Targa che ha collezionato un eccellente quarto posto con 513 punti ed 8° con Sofia Elisa Cecchetto con 494 punti ( record personale) . Nei master sesto posto di Massimo Brugnaro con 538 punti e nono nei ragazzi con Barnaba Da Villa con 437 punti. Negli allievi 12° Iker Brugnaro, 15° Daniele Lazzarini, 16° Devis Florian . La squadra allievi maschile conquista l’argento con Brugnaro, Lazzarini, Florian.

