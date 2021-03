Accelera il mercato delle assicurazioni auto online post Covid-19

Nei primi nove mesi del 2020 si è avuto una diminuzione di incidenti stradali del 29,5% rispetto al 2019. Questo dato positivo è stato però frutto della pandemia e della riduzione della circolazione di mezzi imposta dal lockdown piuttosto che di comportamenti virtuosi da parte degli automobilisti.

Infatti, secondo una rilevazione condotta dall’Istat in collaborazione con l’Aci nel primo semestre del 2020, è stato registrato un calo della circolazione del 37% sulle autostrade e del 32% sulle strade urbane. Conseguenza diretta e positiva del minor traffico su strade e autostrade è stata una riduzione della mortalità del 26,3% rispetto al 2019.

Le restrizioni imposte sugli spostamenti hanno avuto anche conseguenze sulle immatricolazioni di nuovi veicoli a quattro ruote, che hanno fatto segnare un -33% rispetto al periodo gennaio-settembre del 2019.

Nonostante questa tendenza al ribasso, già nelle due ultime settimane di lockdown nazionale si sono intravisti i segni di una timida ripresa, specialmente nel mercato della compravendita di auto usate. A confermarlo sono state anche le richieste di prima assicurazione, con dati totali simili a quelli del 2019.

Per un tema caldo come quello della polizza auto è sempre meglio affidarsi a dei professionisti, come la compagnia di assicurazioni online Genertel. Genertel, essendo parte del gruppo Generali, vanta una struttura storica alle spalle con esperienza quasi trentennale, ed è pertanto una garanzia di affidabilità.

La società offre premi competitivi ed è presente per ogni necessità dei suoi clienti. Si può fare ricorso ai loro consulenti in diversi modi: tramite un numero verde attivo 24/24h, un servizio di live chat e via email, utile per la parte burocratica della polizza.

Non c’è quindi da rimanere sorpresi se gli automobilisti fanno sempre più ricorso al web per sottoscrivere le polizze auto.

Del resto, stipulare un’assicurazione online è spesso più conveniente che sottoscriverla presso una sede fisica. Questo accade perché operando online vengono abbattute le spese di gestione delle sedi e i costi fissi associati con esse. In virtù di ciò, le compagnie di assicurazioni online possono disporre di premi più convenienti senza rinunciare alla qualità del servizio offerto.

Un altro innegabile vantaggio è la facilità con cui si può stipulare la polizza. La gestione della pratica viene gestita in maniera chiara e trasparente online. Il cliente non ha bisogno di recarsi presso alcun l’ufficio risparmiando tantissimo tempo.

