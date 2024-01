Cabin Street Art: concorso a Mogliano Veneto

Il Comune di Mogliano Veneto, in collaborazione con l’associazione Graphium, ha lanciato un concorso che invita idee e progetti per migliorare esteticamente le aree urbane attraverso la street art su cabine elettriche identificate dall’Amministrazione Comunale insieme a E-Distribuzione. L’obiettivo è dare spazio alla creatività, valorizzando il murales come forma di comunicazione che contribuisce al miglioramento estetico di specifici luoghi della città.

Questa iniziativa mira anche a favorire l’espressione di talenti, promuovere l’aggregazione sociale e sviluppare una cultura diffusa. Il concorso ha lo scopo di promuovere opportunità culturali e ricreative, migliorando gli spazi urbani attraverso la sperimentazione artistica, fondamentale per la riqualificazione urbana, la creazione di valore aggiunto e la coesione sociale. Per partecipare, gli artisti devono essere maggiorenni, compilare la domanda di adesione presente nel sito del Comune di Mogliano Veneto e presentare un solo elaborato legato a uno dei temi proposti.

Per ulteriori dettagli, visita il sito: https://www.comunemoglianoveneto.it/home.