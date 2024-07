Ca’ Foscari espande la sua presenza a Treviso

Ca’ Foscari e il Comune di Treviso ampliano il campus universitario per creare un polo innovativo e accogliente

TREVISO – L’Università Ca’ Foscari Venezia e il Comune di Treviso hanno ampliato ulteriormente il loro progetto universitario nella città. Oltre ai padiglioni del complesso Appiani Turazza previsti dal Protocollo d’Intesa del 2022, l’Ateneo occuperà anche gli spazi adiacenti dello stesso complesso, creando un Campus di oltre diecimila metri quadrati con aule ampie e numerosi servizi per studenti.

Un investimento significativo

La nuova sede offrirà circa 3 mila metri quadrati in più rispetto all’attuale collocazione (Palazzo San Paolo e Palazzo San Leonardo). Il costo totale degli interventi su entrambi gli edifici del Campus supera i 22 milioni di euro. L’espansione del progetto è stata approvata il 12 luglio dal Consiglio di amministrazione di Ca’ Foscari e dalla Giunta Comunale di Treviso. Gli edifici saranno concessi gratuitamente a Ca’ Foscari dall’Amministrazione Comunale.

Dichiarazioni ufficiali

La Rettrice Tiziana Lippiello ha espresso la sua soddisfazione: «Oggi abbiamo approvato un progetto strategico per la presenza di Ca’ Foscari a Treviso: amplieremo la nuova sede universitaria per garantire spazi maggiori alla comunità studentesca e al personale. Questo investimento guarda al futuro, creando uno spazio innovativo per lezioni e socialità. Non vediamo l’ora di accogliere oltre 1500 studenti dei corsi di area economica, linguistica e scientifica, e del Master del Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica in partnership con la Regione Veneto».

Il Sindaco di Treviso, Mario Conte, ha dichiarato: «Oggi è una giornata storica poiché facciamo un ulteriore passo verso la costruzione di una Treviso Universitaria e dei Servizi insieme agli Atenei di Venezia e Padova. La collaborazione con Ca’ Foscari ha permesso di raggiungere un accordo per lo sviluppo del campus nell’ex Turazza, arricchendolo di spazi per la didattica, la socialità e i servizi collegati all’Università».

Il contributo di IPAB Appiani Turazza

Anche Alessandro Fuga, direttore di IPAB Appiani Turazza, ha espresso soddisfazione per l’operazione: «L’ampliamento della nuova sede rappresenta un significativo passo avanti nella collaborazione tra le istituzioni locali e l’ateneo veneziano. La concessione al Comune di Treviso degli immobili rappresenta un investimento per il futuro dei giovani e per lo sviluppo della nostra città. Con questo ampliamento, Treviso si appresta a diventare un punto di riferimento per l’istruzione superiore e la ricerca».

Collaborazione e futuro

Ca’ Foscari, presente a Treviso da oltre trent’anni con la Scuola Interdipartimentale in Economia, Lingue e Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali, si impegna a valorizzare l’offerta culturale della città e a sviluppare tirocini formativi e di orientamento. La collaborazione si estenderà agli eventi di interesse comune, alla pianificazione strategica e di marketing territoriale, e alla promozione di strategie per la transizione ecologica e digitale. L’università si impegnerà anche nella formazione di esperti del terzo settore e nel potenziamento delle attività di volontariato, partecipando attivamente e ospitando il Progetto Università del Volontariato in collaborazione con il CSV Centro di Servizio per il Volontariato di Belluno e Treviso, giunto alla sua 10ª edizione. Inoltre, svilupperà attività di formazione e orientamento per studenti e insegnanti delle scuole superiori del territorio trevigiano, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica.