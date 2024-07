Pediatria di Castelfranco: trasferita a Montebelluna per l’estate

Il reparto di Pediatria di Castelfranco Veneto sarà trasferito temporaneamente a Montebelluna per garantire ferie al personale

CASTELFRANCO VENETO – La Direzione dell’Ulss2 ha annunciato che, durante il periodo estivo, le degenze del reparto di Pediatria dell’ospedale di Castelfranco Veneto verranno temporaneamente trasferite all’ospedale di Montebelluna. Questa decisione è stata presa per consentire al personale sanitario di usufruire delle ferie estive, mantenendo al contempo la qualità, la continuità e la sicurezza dell’assistenza ospedaliera.

La programmazione estiva dell’Ulss della Marca si basa su una strategia organizzativa mirata all’ottimizzazione delle strutture e delle risorse disponibili. I dati mostrano una naturale riduzione della domanda di assistenza ospedaliera programmata nei mesi estivi. Per questo motivo, durante tale periodo, viene attuata una rimodulazione delle attività, che include l’accorpamento di alcune degenze specialistiche per meglio gestire le risorse umane e materiali.

Il Punto Nascita di Castelfranco Veneto continuerà a funzionare regolarmente, offrendo servizi completi, tra cui l’area di degenza di Ostetricia e Ginecologia, il Nido e la Patologia neonatale. L’assistenza per le gravidanze a basso rischio ostetrico (BRO) rimarrà garantita. Inoltre, un pediatra sarà sempre disponibile 24 ore su 24 nel reparto di Pediatria per il Punto Nascita e per le consulenze provenienti dal Pronto Soccorso.

I bambini che necessiteranno di ricovero pediatrico saranno trasferiti presso il reparto di Pediatria dell’ospedale di Montebelluna. Questo trasferimento sarà effettuato con mezzi adeguati, garantendo la massima sicurezza e continuità delle cure.

Il direttore generale, Francesco Benazzi, ha spiegato che questa scelta si è resa necessaria a causa delle note carenze di personale e della necessità di garantire turni sostenibili e ferie al personale sanitario. “A tutti loro, un sentito ringraziamento per l’impegno e la disponibilità nel far fronte a una situazione complessa, non per volontà dell’azienda, ma per oggettive difficoltà di reclutamento di personale,” ha dichiarato Benazzi.

Nonostante lo spostamento delle degenze pediatriche, l’attività ginecologica continuerà a operare in entrambe le strutture, promuovendo un’integrazione e collaborazione tra gli ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna.