Buon ponte, Fiamma

Un malore improvviso ha portato via il cane bagnino di Porto Santa Margherita

CAORLE (VE) – La notizia della sua scomparsa ha presto fatto il giro del Veneto: ieri Fiamma è volata in cielo. Un malore? Forse le alte temperature anomale di questi giorni? La vecchiaia? Fiamma, una Labrador di dieci anni, mancherà a molti.

Presenza costante nella spiaggia di Porto Santa Margherita, dove prestava servizio come cane bagnino da quando aveva appena un anno e mezzo, la sua missione era chiara: vigilare sui bagnanti e salvare i turisti in difficoltà. Razza Labrador, carattere affettuoso, era dotata di un istinto innato per l’acqua, tanto che nel corso della sua carriera, ha preso parte a numerose dimostrazioni di salvataggio, collaborando con sia i Vigili del Fuoco sul Lago di Garda, sia con la Guardia Costiera a Vibo Valentia, in Calabria.

Buon ponte, dolce creatura!

Foto via Facebook