Buon compleanno Gardaland!

Il parco divertimenti situato tra Castelnuovo del Garda e Lazise, in provincia di Verona, adiacente al lago di Garda, compie oggi 48 anni. Inaugurato il 19 luglio del 1975, il progetto Gardaland era nato nella mente dell’imprenditore veneto Livio Furini che aveva visitato Disneyland, in California, all’inizio degli anni settanta, rimanendone molto colpito. Deciso a realizzare una struttura simile in Italia, nel 1971 Furini acquista un terreno nel comune di Castelnuovo del Garda, scelto per la potenzialità turistica della zona.

L’8 ottobre 1974 nasce la società Gardaland S.p.A., costituita dallo stesso Livio Furini e da altri imprenditori locali. I lavori iniziano nel febbraio 1975, con un investimento di 200 milioni di lire, e continuano fino all’estate; il 19 luglio, dello stesso anno, viene inaugurato il parco.

La prima volta a Gardaland non si scorda mai ma sono necessarie molte visite, a questo parco iconico del divertimento, perché ogni anno cresce e si arricchisce di attrazioni.

Ecco alcune tappe: 1984/1985 Magic Mountain e Colorado Boat; 1986 apre Prezzemolo Tour (ora chiamato Ortobruco Tour); 1987 apre La Valle dei Re. Nel 1991 apertura del Villaggio Inglese di Tudor, 1997 viene inaugurato il PalaBlù, allora il più grande delfinario d’Italia. Nel 1998 Blue Tornado, 2001 Fantasy Kingdom, 2003 Fuga da Atlantide. Nel 2004 viene inaugurato il primo hotel del parco, il Gardaland Hotel. Nel 2005 Sequoia Adventure, 2007 Time Voyagers, cinema 4D, 2008 viene inaugurato Mammut, 2009 La Valle dei Re subisce un restyling e diventa Ramses, il Risveglio. Nel 2015 apre Oblivion, The Black Hole, 2016 Kung Fu Panda, 2018 viene creata un’area a tema Peppa Pig, 2021 apre Legoland WaterPark, nel 2023 apre Jumanji. E inoltre Gardaland è stato set cinematografico e televisivo di molte produzioni, la più importante il programma BIM BUN BAN, iniziata nel 1981 con la conduzione di Manuela Blanchard e Paolo Bonolis.

“Ci congratuliamo con Gardaland per il suo quarantottesimo anniversario dalla fondazione. Questo parco di divertimenti è diventato un’icona nel settore e ha portato gioia e divertimento a milioni di visitatori nel corso degli anni. Gardaland è una sorta di miracolo all’italiana, nato negli anni 70 dall’intuizione di alcuni imprenditori veronesi, al ritorno da un viaggio a Disneyland, di attrezzare un’area di divertimenti sul modello americano”. Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, si è congratulato per il 48esimo anniversario di Gardaland.

Gardaland è il numero uno in Italia con i suoi tre milioni di visitatori l’anno e 120 milioni di fatturato ed è la seconda attrazione turistica nazionale per numero di biglietti venduti, superata solo dal Colosseo di Roma.

“Da quando ha aperto le sue porte nel 1975, Gardaland ha continuato a crescere e a innovarsi, offrendo nuove attrazioni e spettacoli per mantenere l’interesse e l’entusiasmo dei visitatori, – prosegue Zaia – ha saputo adattarsi ai cambiamenti del tempo, mantenendo sempre alta la qualità delle sue esperienze e assicurando la sicurezza dei suoi ospiti. È oggi una realtà di assoluta eccellenza nel contesto qualitativo, economico e turistico del Veneto, prima regione turistica d’Italia”.