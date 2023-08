Buon compleanno Campione!

Antonio Fantin, campione paraolimpico di nuoto e scrittore, compie oggi 22 anni. E martedì primo agosto, ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri stile libero nuoto paraolimpico, con nuovo record mondiale, detenuto da lui!

Bibione – Soprannominato “Il delfino di Bibione”, dopo i trionfi paraolimpici, è tornato col botto ed è medaglia d’oro nei 100 stile libero di nuoto paraolimpico, ai mondiali di Manchester. Prima gara, primo strike, con record mondiale, già suo, abbassato sia in batteria che in finale.

“Ragazzo straordinario, atleta sopraffino, che continua a prendersi sonore rivincite sulle sfortune della vita. Bravissimo Antonio, limpido esempio per tutti noi e per i giovani in particolare” così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rivolge al nuotatore di Bibione i suoi complimenti per la sua partenza a razzo ai Mondiali inglesi della categoria.

“Questo giovane – aggiunge Zaia – ha dentro di sé qualcosa di straordinario: coraggio, forza fisica e mentale, disponibilità al sacrificio, amore per lo sport che ha scelto, capacità tecniche. E siamo – conclude – solo all’inizio”.

Infatti, il giovanissimo atleta ha stupito tutti anche come scrittore, con il suo primo libro, pubblicato a luglio 2022, dal titolo: “Punto. A capo – Dalla malattia all’oro paraolimpico” Edizioni PIEMME.

Antonio, a tre anni viene colpito da un Mav, una malformazione artero-venosa che gli impedisce di muovere gli arti inferiori. Subisce subito una difficile operazione, per un bambino così piccolo.

In seguito è costretto a lunghe sedute di fisioterapia in piscina, che diventa la sua seconda casa. Innamorato dell’acqua, mette a frutto quelle ore per allenarsi e a soli 16 anni conquista le prime medaglie. Specialista nello stile libero, Antonio ha vinto l’oro olimpico nei 100, sette titoli mondiali e otto europei; ha stabilito a Tokyo il record del mondo con 1’03”71 che ha ulteriormente migliorato.

“Il profumo del cloro, l’acqua fredda, un bambino sul bordo della vasca: questo è l’inizio del mio viaggio, della mia seconda vita, della mia rinascita. In fondo dove c’è acqua c’è vita, e la vita è costituita da scelte, dalle nostre scelte: a volte bisogna sapersi tuffare, fidarsi e imparare crescendo” scrive Antonio Fantin nel suo libro “Punto. A capo – Dalla malattia all’oro paraolimpico” 2022, Edizioni Piemme.

Tanti auguri campione!