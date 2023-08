Vincere anche nello studio: l’Università di Verona apre alla doppia carriera studente/atleta

Gli studenti dell’Università di Verona in possesso di meriti sportivi di particolare rilievo agonistico possono candidarsi, entro il 10 ottobre, per essere riconosciuti come “studentesse/studenti-atleti”.

VERONA – L’Ateneo di Verona si struttura come una “Student-Athlete Friendly University”, vale a dire come una università sensibile a sostenere il diritto allo studio e la conciliazione di questo impegno con lo sport, anche di alto livello. Questa combinazione positiva fra successo accademico e sportivo è nota come doppia carriera (dual career) e intende favorire il diritto allo studio universitario, migliorare la salute degli studenti attraverso lo sport e incrementare le opportunità lavorative dei giovani.

Entro il 10 ottobre, gli studenti iscritti all’Università di Verona in possesso di meriti sportivi di particolare rilievo agonistico possono candidarsi per essere riconosciuti come studenti/atleti e accedere a diverse agevolazioni quali: l’assegnazione di una/un tutor, flessibilità nelle date degli esami, una certificazione dei meriti sportivi nel Diploma Supplement e servizi a supporto dell’attività sportiva (in collaborazione con CUS Verona ed ESU di Verona).

L’Ateneo di Verona, inoltre, riconosce il mantenimento della qualifica di studente/atleta ai propri iscritti per massimo due anni oltre alla durata normale del corso di studio, se in possesso dei seguenti requisiti:

– conseguimento di meriti sportivi di particolare rilievo agonistico;

– superamento di almeno 15 CFU per ogni anno accademico.

Un’altra facoltà che sostiene l’attività sportiva nel contesto universitario è l’Università di Padova: insieme al Cus Padova, la Reyer Venezia e Umana, lo scorso aprile è nato un progetto unico nel panorama italiano.