Borscino: dessert, caffè e ammazzacaffè

Elisir Borsci S. Marzano rende goloso ciò che è già buono e tutti sanno anche che il suo gusto inconfondibile accompagna perfettamente caffè e gelato. Impossibile pensare a una migliore combinazione, almeno fino a quando non è arrivato Il Borscino, l’ultima novità nelle proposte di consumo di Elisir Borsci S. Marzano.

Il Borscino rappresenta l’evoluzione dell’uso del caffè in gelateria, pasticceria e nei cocktail: dall’affogato al caffè, al tiramisù, all’Espresso Martini Cocktail sono tante le ricette celebri con il caffè alle quali si aggiunge, da oggi, la più innovativa, golosa da leccarsi i baffi per quanto semplice da preparare. Il Borscino sta in un bicchierino nel quale si versa Elisir Borsci S. Marzano; si aggiunge una deliziosa crema al caffè avendo la cura di ruotare il bicchierino in modo che si crei la variegatura. Facilissimo da fare è ancora più facile da gustare: si inizia dalla crema al caffè per poi tuffare il cucchiaino e mescolare il tutto in un tripudio di sapore. Chi preferisce, può lasciare sul fondo il liquore per berlo alla fine. Un trittico di sapori che mette insieme il piacere del dessert, il gusto del caffè e il tradizionale ammazzacaffè.

“Il Borscino è un prodotto semplicissimo, se vogliamo un’idea geniale che rinnova il consumo di grandi must – spiega Fabrizio Gulì, Global Chief Marketing Officer di Gruppo Caffo 1915– le caratteristiche aromatiche di Elisir Borsci S. Marzano si sposano eccezionalmente con la crema al caffè, rendendo davvero unico questo novità. Abbiamo testato il prodotto in Puglia e gli esercenti e ristoratori coinvolti sono rimasti entusiasti perché consente di dare valore aggiunto a prodotti che hanno già a disposizione, mentre i clienti che lo hanno provato, sono tornati per gustarlo”.

Prosegue Roberto Lippolis direttore dello stabilimento Borsci di Taranto: “Elisir Borsci S. Marzano fa parte della cultura pugliese. Non c’è casa che non l’abbia in dispensa e non c’è pugliese che non lo consumi anche fuori. Così, quando abbiamo fatto provare Il Borscino, abbiamo scoperto che gli esercenti già correggevano il gelato con il Borsci aggiungendo il caffè; a queste loro preparazioni, fatte con ricette diverse, avevano dato dei nomi nel dialetto locale come ‘leccamuss’(lecca la bocca),‘arricreamuss’(un piacere per la bocca), ‘azzoppamuss’ (inebriante per la bocca). Con Il Borscino non abbiamo fatto altro che recuperare questa tradizione, migliorarla e metterla a disposizione dell’Italia intera”.

Dalla tradizione nasce una innovazione che, se il tempo ne darà ragione, diventerà a sua volta tradizione. “Elisir Borsci S.Marzano è il liquore più antico del sud Italia tuttora in commercio. Con quasi due secoli di storia rappresenta un’eccellenza della liquoristica italiana e la sua versatilità lo rende unico e inconfondibile. Il Borscino, con le sue caratteristiche è destinato a diventare un classico al ristorante o al bar”, conclude Nuccio Caffo amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915.