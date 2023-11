Estra Pistoia e Umana Reyer unite nel ricordo di Luca Silvestrin

Quella di domenica 5 novembre (palla a due ore 16) sarà una partita speciale per più motivi. Uno di questi è che, per la prima volta, si disputerà un match ufficiale tra Estra Pistoia Basket e Umana Reyer Venezia da quando Luca Silvestrin non è più con noi, scomparso poco più di due anni fa.

VENEZIA – Luca era un “cuore” reyerino, visto che in Laguna ci è nato e lì ha giocato gran parte della propria prestigiosa carriera conclusa con ben 578 gettoni di presenza nella massima serie vestendo altre maglie importanti come quelle di Pesaro, Udine, Livorno e Torino, ma ha sempre tenuto nel proprio album delle emozioni anche gli anni con l’Olimpia Pistoia, culminati con la storica promozione in Serie A.

Più e più volte Silvestrin si divideva fra gli spalti del “Taliercio” e la tribuna del “PalaCarrara” per vedere da vicino gli atleti che portavano avanti la tradizione di due piazze storiche del basket italiano. Per questi motivi, domenica, poco prima dell’inizio del match, i due presidenti Massimo Capecchi e Federico Casarin saluteranno al centro del campo la moglie di Luca, Rossella, la sorella Cecilia e la figlia Clarissa. Con loro in campo, altrettanto gradito ospite, ci sarà anche uno dei compagni di squadra più fedeli di Silvestrin in maglia Pistoia, vale a dire il “Samurai” Matteo Lanza.

Un omaggio che le due società hanno condiviso e portato avanti in vista del match, in modo da poter cantare ancora una volta il mitico coro “Si-Si-Silvestrin!”.