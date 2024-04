Berrettini torna a vincere un torneo ATP dopo quasi due anni dal Queen’s Club Championships di Londra. Bentornato Matteo.

MARRAKECH – Finalmente Matteo Berrettini è tornato a vincere. A quasi due anni dal successo sull’erba di Londra del Queen’s Club Championships, il tennista romano ha alzato l’ottavo trofeo della sua carriera, quarto sulla terra rossa.

In questi due anni tante delusioni e infortuni, non ultimi quello grave alla caviglia e il malore a Miami durante l’incontro con Andy Murray. Sembrava essersi perso dopo la finale di Wimbledon del 2021, un calvario che lo ha visto giocare poco niente ma essere sempre presente con i compagni della Coppa Davis.

Ed eccolo di nuovo trionfare in un torneo Atp, a Marrakech, sulla terra rossa che già lo aveva visto vincere quattro volte, l’ultima a Belgrado tre anni fa. Berrettini ha sconfitto il il campione uscente Roberto Carballes Baena per 7-5 6-2 in un’ora e 46 minuti di gioco. Annullando sette palle break su otto.

L’azzurro era stato inserito nel tabellone in virtù del ranking protetto, in attesa della Wild Card che lo farà partecipare al Masters 1000 di Montecarlo.

La vittoria non vale solo per il morale, ma riporta l’azzurro tra i primi cento giocatori del mondo. Da oggi infatti Matteo Berrettini si assesta alla posizione numero 84. In attesa dei prossimi tornei.

Il Match

Un Berrettini ancora un po’ lento e “slegato” quasi, ma il migliore della stagione, inizia soffrendo. Nel primo set va sotto per 3-1 ma recupera subito il break subito e anzi, inizia una cavalcata che lo porterà ad annullare ben tre palle break consecutive e a evitare il tie-break.

Il secondo set vede ancora Berrettini salvare due palle break e metterne due sia nel terzo che nel quinto game. Lo spagnolo cede.

Bentornato Matteo

Photo Credits: Quirinale.it