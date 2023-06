Bebe Vio testimonial della campagna per superare le barriere

È ufficialmente partita la campagna globale #IamAMountain per superare le barriere fisiche e mentali e unire le persone con disabilità in tutto il mondo.

Bebe Vio e altri 25 utilizzatori di protesi, ortesi e ausili Ottobock provenienti da 14 paesi diversi, si uniscono nella campagna globale #IamAMountain diffondendo sui loro canali Social le loro esperienze di resilienza e rinascita

Obiettivo dell’iniziativa è ispirare coraggio per superare le barriere fisiche e mentali, dando visibilità a persone e atleti che sono diventate “montagne”, attraverso le proprie storie di vita condivise su tutti i canali social con l’hashtag di riferimento della Campagna. Per 6 settimane sostenitori e testimonial celebreranno la diversità che li ha resi più forti, grazie alle numerose sfide affrontate e vinte.

La campionessa di scherma Bebe Vio: “Questa Campagna è veramente bella, soprattutto perché rappresenta la forza prodotta dalle tante diversità di ciascuno di noi. Tutte persone con modi di fare e pensare differenti che provengono da tanti paesi. D’altronde, quando si lavora tutte e tutti insieme allora sì che si diventa una grande montagna! E si diventa imbattibili!”

Oltre all’atleta veneta a rappresentare l’Italia sono presenti anche la storyteller Fabia Timaco e i campioni di atletica Alessandro Ossola e Davide Morana. Il progetto include anche molte personalità internazionali come Hari Budha Magar, diventato il primo essere umano con entrambe le gambe amputate sopra il ginocchio a scalare il Monte Everest fino alla cima; Dima Aktaa, che laBBC ha inserito nella sua lista annuale delle 100 donne più influenti di tutto il mondo; Gina Ruhl, seconda classificata nel concorso di bellezza Miss Germania; Zainab Al-Eqabi, presentatrice televisiva e influencer (con 1,7 milioni di followers su Instagram); Brandon Todd, che condivide i suoi successi e le sue sfide su TikTok, diventando un modello per molte persone che vivono con disabilità fisiche.

Altro valore aggiunto dell’iniziativa è rappresentato dalla partecipazione di Sam Ryder, il cantante britannico ha scritto appositamente il brano Mountain, l’inno che celebra la Campagna. La canzone è stata presentata per la prima volta al gran finale dell’Eurovision Song Contest di quest’anno e ha lo scopo di infondere coraggio a chiunque affronti le tante avversità della vita. Per la prima volta nella storia dell’Eurovision, le persone con disabilità hanno condiviso il palco con Sam Ryder e il batterista dei Queen, Roger Taylor, in una rappresentazione visiva della canzone, che vuole comunicare il superamento dei momenti difficili.

Queste le parole di Martin Böhm, Chief Experience Officer di Ottobock:

“Sam Ryder è la voce e il partner perfetto per la nostra campagna. Il suo coinvolgimento ci aiuterà a superare tante barriere, così come la sua esibizione all’Eurovision è stata un momento di reale visibilità e rappresentazione per le persone con disabilità di fronte a un pubblico di milioni di persone. Porteremo questo approccio al livello successivo con la nostra campagna #IamAMountain. Invitando le persone con disabilità a condividere le loro storie speriamo di cambiare la percezione della società e celebrare tutte le cose che sono possibili nella vita. Questo va dritto al cuore dell’essenza del nostro marchio come azienda di Human Empowerment“.

Potete seguire la campagna e i suoi testimonial direttamente nel sito Ottobock.