Incendio in un magazzino

A fuoco un deposito con all’interno materiale di vendita al dettaglio. Emanata un’ordinanza per invitare i residenti a chiudere le finestre.

FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) – Intervento dei vigili del fuoco oggi, intorno alle 12, per l’incendio in un deposito con all’interno materiale di vendita al dettaglio, tra cui diverse batterie, in via Manzoni, a Fossalta di Portogruaro (VE). Sul posto sono impegnate la squadra di Portogruaro, l’autoscala di Pordenone, il carro aria di Mestre e il funzionario di guardia: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Rilievi dell’Arpav per l’alta e densa colonna di fumo sprigionatasi all’esterno. Il sindaco, in via precauzionale, ha emanato un’ordinanza per invitare i residenti nell’area a chiudere le finestre. In corso le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco e la messa in sicurezza della struttura e l’indagine sulle cause delle fiamme.