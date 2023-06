Cosa spinge i giovani ad avvicinarsi alla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice?

CITTÀ DEL VATICANO – Celebra i suoi primi trent’anni di vita la Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, che oggi è presente in 4 continenti, 15 Paesi, ed opera attraverso 18 gruppi locali e 13 nazionali con circa 350 aderenti. Il suo carisma, orientato all’impegno quotidiano ad operare come laici secondo i principi della Dottrina Sociale della Chiesa, passa anche per i giovani aderenti allo Young International Network (YIN), interpreti di nuove idee a sostegno della Fondazione stessa e dei suoi obiettivi.

Cosa spinge i giovani ad avvicinarsi a questa importante realtà ce lo spiega l’olandese Gert Jan.boon, referente del Gruppo Giovani.

Guarda il video su YouTube.