Bebe Vio, poker d’oro mondiale

Mondiali Paralimpici 2023, spettacolo azzurro a Terni: Bebe Vio per la quarta volta è campionessa del mondo nel fioretto. Argento per Emanuele Lambertini.

TERNI – Bebe Vio Grandis si riconferma campionessa del mondo nel fioretto femminile categoria B. E la quinta giornata – ultima di gare individuali – dei Campionati del Mondo di Scherma Paralimpica di Terni 2023 regala all’Italia anche la medaglia d’argento di Emanuele Lambertini nella spada maschile A. La spedizione azzurra vola così a quota 11 medaglie: 3 ori, 3 argenti e 5 bronzi.

Nel fioretto femminile B, in un PalaTerni sold out, con 2mila spettatori sugli spalti a tifare Italia, Bebe Vio Grandis vince il suo quarto oro iridato individuale.

Il percorso di Bebe Vio Grandis è cominciato con il successo sull’ucraina Pozniak, superata 15-0 nel tabellone da 32. Sostenuta dal tifo incessante di una tribuna gremita, la campionessa azzurra ha sconfitto prima la britannica Moore (15-2) negli ottavi e poi la giapponese Sakurai (15-5) nei quarti.

Un’altra prova di forza la fiorettista delle Fiamme Oro l’ha offerta nella semifinale che l’ha vista opposta a Nga Tong, portacolori di Hong Kong, battuta con il punteggio 15-6 nell’assalto che ha aperto a Bebe le porte della finalissima contro la cinese Rong Xiao.

L’ultimo assalto è stato sofferto ma sempre dominato da Bebe Vio, guidata a fondo pedana dal CT del fioretto Simone Vanni, che l’ha chiuso con il punteggio di 15-8 confermandosi campionessa del mondo quattro anni dopo l’ultima edizione iridata svoltasi in Corea nel 2019.

Bebe Vio commenta così il suo sabato magico: “Sembra che tutti ti abbraccino, è speciale vincere qui a Terni. Mi porta bene venire in questa città dove ho vinto anche un Europeo, organizziamo magari le Olimpiadi qui. Questa medaglia d’oro è stata necessaria anche per le Paralimpiadi di Parigi 2024, ringrazio infinitamente tutte le persone che hanno lavorato con me ogni giorno per arrivare a questo nuovo splendido traguardo”.

“Questa ragazza non conosce limiti, nella vita per la quale ha combattuto duramente, come nello sport, dove continua a prendersi, e a dare a tutti noi, enormi soddisfazioni. Complimenti davvero – il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si complimenta con Bebe Vio. – “Al di là del grande valore sportivo delle imprese di Bebe – è altrettanto importante il messaggio che manda a tutti da anni con il suo entusiasmo, impegno e voglia di vivere: nella vita tutti dobbiamo avere il coraggio di non mollare mai di fronte alle avversità”.

Splendido anche l’argento, nella spada maschile categoria A, di Emanuele Lambertini.

Il campione del mondo del fioretto ha confermato il suo strepitoso momento anche nella spada. Battuto con un netto 15-7 l’argentino Freitas nel turno dei 32, “Lambo” ha sofferto e gioito negli ottavi di finale contro il cinese Chen, sconfitto per 15-14. Ancora le stoccate finali sono state decisive nei quarti, dove l’azzurro si è imposto 15-13 sul tedesco Schrader.

Prova capolavoro, poi, nella semifinale contro il francese Platania Parisi, dominato da Lambertini che s’è imposto con il punteggio di 15-6, conquistando così il pass per la finale contro il britannico Peter Gilliver. L’ultimo atto ha visto l’inglese imporsi 15-4 lasciando all’azzurro, guidato a fondo pedana dal CT della spada Francesco Martinelli, il secondo gradino del podio.

