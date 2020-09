Bando assegnazione orti 2020 nell’area di Marghera: tempo fino al 18 settembre per presentare la domanda

Ci sarà tempo fino alle ore 13 di venerdì 18 settembre per presentare domanda per l’assegnazione di orto urbano nell’area orti di Marghera, in via Bottenigo, angolo via Cafasso.

Possono presentare domanda tutte le persone residenti nel Comune di Venezia che: compiano 60 anni entro il 31 dicembre 2020, siano pensionati (pensione da lavoro/sociale/di reversibilità), non abbiano avuto e/o abbiano in corso contenziosi con l’Amministrazione comunale in tema di orti, non dispongano di fondi e terreni destinati alla coltivazione di proprietà o appartenenti a familiari conviventi.

Sarà consentita la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Per la graduatoria verranno assegnati punteggi diversificati per età: 5 punti per i più anziani, età uguale o superiore agli 85 anni, e così via a scalare fino ad arrivare a 1 punto per i richiedenti di età compresa tra i 60 e 69 anni. È previsto un punteggio integrativo per i cittadini (e/o per ogni componente del suo nucleo familiare) che risultino diversamente abili.

Il fac simile della domanda e la copia del Bando, che saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito internet del Comune di Venezia, possono essere richiesti e ritirati nelle sedi dell’Ufficio relazioni con il pubblico di Mestre (via Spalti 28), di Venezia (San Marco, 4137) e del Lido (via Sandro Gallo, 32/a). La domanda dovrà essere presentata nelle stesse sedi agli sportelli dell’Ufficio protocollo generale dalle ore 10 di lunedì 31 agosto alle ore 13 di venerdì 18 settembre 2020. Per informazioni e richieste di chiarimenti è possibile contattare direttamente il referente del Progetto Orti al seguente numero: 348.9999780, oppure inviare una email all’indirizzo: [email protected] it.

