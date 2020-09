Presentazione dei canditati alle Elezioni Regionali della Provincia di Treviso a Castelfranco

Ieri a Castelfranco si è tenuta la presentazione ufficiale dei canditati alle Elezioni Regionali della Provincia di Treviso di Fratelli d’Italia per Luca Zaia Presidente.

Presenti anche il Commissario Provinciale Giuseppe Montuori del Coordinamento di Treviso, il capogruppo al Senato Luca Ciriani ed il coordinatore regionale e parlamentare Luca De Carlo.

I candidati per le elezioni regionali sono:

– Fabio Crea

– Marina Marchetto Aliprandi

– Tommaso Razzolini

– Barbara Gardiman

– Cristian Rossetto

– Barbara Hass

– Luigi Susin

– Deborah Rebecca Lorenzon

– Sandro Taverna

L’On. Luca de Carlo ha affermato “Quello che noi veicoliamo è un messaggio positivo di gente concreta, noi operiamo con gli strumenti della correttezza e siamo riconosciuti dalla cittadinanza come un punto di riferimento. Abbiamo valori non abbiamo un’ideologia. Dopo una grande operazione di mediazione e cucitura abbiamo trovato l’accordo che sancisce l’autonomia. Insieme in questo patto c’è il presidenzialismo che abbiamo richiesto e che non è messo in discussione oltre al patto anti inciucio (mai con il PD, mai con i 5 Stelle). Uno schema che sono sicuro sarà vincente.”

Parole incisive anche del Sen. Luca Ciriani – “Mi riempie il cuore vedere come ci sia tanta partecipazione ed entusiasmo e quanta strada abbiamo fatta rispetto a 5 anni fa, ci muoveva l’idea di rifare una casa e rifondare il centrodestra.. Non potevamo rassegnarci alla sconfitta degli ultimi anni e Giorgia e pochi altri eroi hanno rimesso in campo la speranza. Quello che vorrei dire è che non è stata un’operazione di nostalgia ma l’idea di riproporre il meglio della destra italiana. Il meglio della destra è la capacità di prevedere il futuro . Chiediamo un voto per ricominciare a pensare a un progetto per il centro destra parlando il linguaggio della coerenza. Facciamo quello che diciamo e diciamo quello che facciamo. Lottiamo contro la vittoria del trasformismo.”

E’ intervenuto anche il Sindaco Stefano Marcon che incoraggiando i Candidati alle prossime elezioni comunali di Castelfranco ha esclamato: “L’attività portata avanti negli ultimi 5 anni è stata quella di essere concreti pragmatici e coerenti con gli impegni dei cittadini ascoltando le istanze del territorio”.

