Azzurrini campioni d’Europa

L’Italia Under 17 guidata dal CT Massimiliano Favo batte in finale il Portogallo 3-0. Azzurrini per la prima volta campioni d’Europa.

CIPRO – Sette vittorie su sette. Una marcia trionfale che ha portato la Nazionale Under 17 a salire per la prima volta nella storia sul tetto d’Europa. Al Limassol Stadium gli azzurrini battono 3-0 il Portogallo e sono Campioni. Un ottima speranza per il futuro, soprattutto visto l’argento dello scorso anno al Mondiale Under 20 e quello europeo dell’Under 19.

Mvp del torneo il giovane milanista Francesco Camarda, autore ieri della doppietta decisiva dopo il primo gol di Federico Coletta al 7′.

La partita

Il CT Favo manda in campo la stessa formazione vista con la Danimarca con Pessina, Emanuel, Cama, Verde, Coletta, Di Nunzio, Camarda, Liberali, Mosconi, Sala e Natali. L’Italia parte subito a mille con il rasoterra di Mosconi dal limite e il tiro di Camarda che finiscono entrambe fuori di un soffio.

È solo il preludio del vantaggio. Al 7′ Cama crossa al centro per Coletta che con un preciso colpo di testa insacca alle spalle di Diogo Ferreira. Gli azzurrini non si fermano e continuano a spingere con Camarda che al quarto d’ora scarica un tiro tra le braccia del portiere avversario.

Passa un minuto e sempre il giovane attaccante milanista questa volta va a segno con un destro a mezz’altezza. Il Portogallo accenna una timida reazione, prima con un sinistro rasoterra di Geovany Quenda poi con un destro ravvicinato di Gabriel Silva, ma Pessina si dimostra insuperabile. Intorno alla mezz’ora Cama sfiora la rete del 3-0, ma il destro a giro del numero 3 azzurro esce a lato alla destra di un niente. Nei minuti finali del primo tempo, dopo un tentativo dai 25 metri con il destro di Sala neutralizzato dal numero 1 portoghese, c’è spazio per un paio di occasioni avversarie ma, né il destro a giro di Rodrigo Mora né il colpo di testa di Geovany Quenda, impensieriscono la difesa azzurra.

La ripresa vede subito l’Italia trovare il terzo meritatissimo gol al 50′. Mosconi passa per Camarda che batte ancora Diogo Ferreira per la doppietta personale. I ragazzi di Favo continuano comunque ad attaccare, questa volta è Coletta dai 25 metri a tirare in porta ma il portiere portoghese para.

La partita continua con l’Italia in pieno controllo nonostante un’occasione per Tiago Ferreira nel finale. Triplice fischio e la festa ha inizio. Gli azzurrini sono campioni D’Europa.

I commenti

“L’Under 17 di Favo ha compiuto un’impresa storica – il commento del Presidente Gabriele Gravina -, ragazzi e staff tutti bravissimi. Per la prima volta l’Italia scrive il suo nome nell’albo d’oro nella competizione europea di categoria, a conferma di come bisogna dare fiducia ai nostri giovani. Merito del Club Italia, del coordinatore tecnico Maurizio Viscidi e di tutti i club che investono nei settori giovanili. Sento parlare spesso di modelli stranieri, ma dopo questo straordinario successo, l’argento al Mondiale Under 20 e il successo continentale dell’Under 19 dello scorso anno, il modello di riferimento in Europa è quello italiano!”.

Alle splendide parole di elogio del Presidente, seguono quello del tecnico Massimiliano Favo: “Ero fiducioso che potessimo vincere – confessa -. Abbiamo fatto un grande torneo esprimendo un bel gioco. Vincere 3-0 con il Portogallo, che è primo nel ranking è un grandissimo risultato. Sono soddisfatto del percorso dei ragazzi, che hanno dimostrato di essere un grandissimo gruppo. Ringrazio la Federazione e il Club Italia, che ci hanno messo in condizione di lavorare nel migliore dei modi: questo successo è merito di tutti“.

Il tabellino

ITALIA-PORTOGALLO 3-0 (2-0 pt)

Italia: Pessina; Emanuel, Cama (79′ Lauricella), Verde, Coletta, Di Nunzio (70′ Garofalo), Camarda (90′ Campaniello), Liberali (70′ Mantini), Mosconi ©, Sala (79′ Lontani), Natali. A disp.: Nunziante (P), Ballo, Nardin, Orlandi. All.: Massimiliano Favo.

Portogallo: Diogo Ferreira; Rui Silva, Martim Cunha, Eduardo Felicíssimo (71′ David Daiber), Geovany Quenda (71′ João Trovisco), Gabriel Silva (63′ Afonso Patrão), João Simões © (63′ Tiago Ferreira), Edgar Mota, Eduardo Fernandes (63′ Cardoso Varela), Rodrigo Mora. A disp.: Miguel Gouveia (P), Duarte Soares, Afonso Sousa, Afonso Meireles. All.: João Santos.

Reti: 7′ Coletta, 16′ Camarda, 50′ Camarda.

Arbitro: Radoslav Gidzhenov (BUL). Assistenti: Petar Mitrev (BUL) e Kyriakos Sokratous (CYP). Quarto ufficiale: Menelaos Antoniou (CYP).

Note: ammoniti Rui Silva (P), Sala (I), Camarda (I), Mantini (I), Edgar Mota (P), Mosconi (I).

Photo Credits: Figc.it