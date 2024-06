Bersani, “I luoghi hanno fatto i prototipi”

Il ruolo fondamentale dei territori nella politica italiana

MOGLIANO VENETO (TV). Una piazza gremita. L’incontro con Pier Luigi Bersani, ieri sera 5 giugno a Mogliano, programmato in supporto alla campagna elettorale del candidato sindaco Giacomo Nilandi, ha richiamato in città un foltissimo pubblico venuto ad ascoltare il politico nazionale molto popolare per le sue metafore.

Presenti sul palco Giacomo Nilandi e Pierluigi Bersani, intervistati dal consigliere di Marcon Margherita Lachin (PD), oggetto di un duro scontro in consiglio comunale che ha fatto il giro dei social e la condanna dell’episodio e la solidarietà dell’Anpi , del PD e della CGIL.

Il ruolo dei territori

“L’Italia non è la Francia, dove ogni riforma viene da Parigi, in Italia le onde del rinnovamento partono sempre dal basso, dai territori” ha esordito Bersani. -La politica dei territori dagli anni 60 del 900 ha dato vita ad esperienze che poi si sono tramutate in leggi. Vedi gli asili nido, le politiche per gli anziani, la chiusura dei manicomi. Esperienze nate dalla sinistra egualitaristica e dal solidarismo cattolico che avevano percepito la necessità di un cambio di passo nei sistemi esistenti. “

“Oggi la risposta ai nuovi problemi non verrà da Roma, ma sono i territori, le comunità locali, che debbono dare vita ai prototipi per fornire soluzioni adeguate.- Ha spiegato Bersani– Ad esempio nel campo dell’emigrazione sono le maestre, che lavorano a contatto con le nuove realtà delle classi multietniche, a fare integrazione ed a creare quei prototipi di convivenza necessari alla comunità”.

I giovani

Sul tema della scarsa presenza dei giovani in politica, Bersani ha sostenuto che non bisogna creare fratture tra le generazioni ma gettare un ponte tra le loro istanze, i loro interessi ed i partiti. Bisogna iniziare in ambito locale, dalle amministrazioni, ascoltare le loro priorità, fare dei progetti che parlino dei loro valori. Solo così è possibile recuperare nuove leve per andare lontano. Un lavoro di ascolto e di attenzione da parte della vecchia generazione di politici che “deve spingere il carro trainato dalle nuove idee”.

La ricetta per l’economia

Alla domanda su come affrontare il dopo Zaia in Veneto, Bersani ha risposto: “ Il centro sinistra deve attrezzarsi per proporre una politica che faccia propria una ricetta economica basata su un tasso di uguaglianza. Oggi assistiamo ad un galoppare delle diseguaglianze mentre è necessario partire da un dato di fatto: la nostra materia prima è il lavoro dell’imprenditore e del lavoratore. Diciamo sì ad una economia di mercato, in cui il lavoro sia considerato con dignità e pagato con un giusto salario, no alla società di mercato. “

Sulle guerre in corso la posizione di Bersani è stata netta: “Il negoziato prima di tutto. È necessario un cessate il fuoco in cui l’Europa parli con una sua voce, spinta dalle opinioni pubbliche dei vari Paesi.”

Gli interventi di Giacomo Nilandi sono stati incentrati sul suo progetto amministrativo di città, sulla necessità di combattere le diseguaglianze, sui problemi della casa, della povertà , dell’inclusione. “Il nostro è un progetto politico-amministrativo nato dal basso, pensato per le giovani generazioni e per i prossimi 20 anni. Con noi nessuno deve restare indietro” ha concluso il candidato sindaco Nilandi.

Luciana Ermini