Autunno in Festa a Jesolo

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 ottobre torna l’evento che accompagna Jesolo verso il Natale. Novità di quest’anno: l’area benessere e super laboratori per i bambini.

Jesolo – La manifestazione Autunno in Festa torna più grande e più bella; l’edizione numero 19 accoglierà i visitatori nelle giornate di venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 ottobre.

Quello di quest’anno sarà un evento più grande, più esteso nel tempo, con l’aggiunta di una giornata, e nuove attrazioni come l’area dedicata al benessere e alla cura della persona. Ci saranno inoltre novità per l’intrattenimento dei più piccoli con laboratori divertenti e coinvolgenti.

Ad aprire la nuova edizione nella giornata di venerdì 20, alle ore 17.00, sarà un momento di letture con accompagnamento musicale in piazza I Maggio per ricordare il maestro Aldo Policek, noto scrittore jesolano di origini dalmate. Seguiranno momenti musicali nella stessa location e in piazza della Repubblica.

Sabato e domenica la festa entra nel vivo con l’apertura dell’area mercatino alle ore 10.00 in piazza I Maggio mentre il taglio del nastro ufficiale con la partecipazione dell’amministrazione avverrà alle ore 18.00. Durante le due giornate ampio spazio per le esibizioni di danza, ballo country, le passeggiate sull’acqua e musica dal vivo ma anche dj set in diversi punti del centro storico.

Focus particolare per le attività pensate per i più piccoli come il truccabimbi e le esibizioni di magia e dei trampolieri in via Nazario Sauro e piazzetta Fanti del Mar dalle ore 14.30. I bambini saranno poi i protagonisti dei due laboratori organizzati presso il giardino della biblioteca: sabato dalle ore 15.00 alle ore 16.00 l’illustratrice e artista multidisciplinare Tatiana Furlan curerà la lettura animata de “La Mosca Losca” dedicata ai bambini dai 5 ai 10 anni (prenotazione necessaria), un silent book pensato per coinvolgere tutti seguendo i voli di una simpaticissima mosca. Domenica si svolgerà invece il laboratorio “Ghirlande d’autunno” in cui Marta Padovani guiderà i bimbi dai 6 agli 11 anni (prenotazione necessaria) nella creazione di una decorazione con l’illustrazione di funghi, zucche, frutti di stagione e piccoli animali: due turni, il primo alle 14.30 e il secondo alle 16.00.

La presentazione di Autunno in festa è stata però l’occasione anche per mostrare al pubblico il nuovo poster che anche quest’anno, consuetudine ormai radicata, sarà distribuito dal Comune alle attività commerciali e alle strutture ricettive per coprire le vetrine. Per la prima volta il soggetto del poster vede il coinvolgimento degli jesolani e, in particolare, dei bambini della città. La progettazione del poster è stata curata dall’artista Thomas Fiorindo, il quale ha poi coordinato la fantasia e le piccole mani dei bambini della scuola dell’infanzia Bruno Munari.

“Autunno in festa è una di quelle iniziative, consolidate e capaci di attirare tanto i residenti quanto gli ospiti da fuori città, che possono contribuire a valorizzare il centro storico insieme a importanti interventi infrastrutturali che in parte sono cominciati e in parte prenderanno avvio nelle prossime settimane, come le rotatorie a ridosso del ponte sul canale Cavetta e i percorsi ciclabili – dichiara il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. Il progetto del poster è per noi particolarmente importante, perché ha l’obiettivo non solo di abbellire le vetrine durante un periodo in cui le attività sono chiuse ma anche di coinvolgere gli jesolani, i più giovani in questo caso, nel diffondere il messaggio che tutti partecipano alla promozione del territorio”.

“Nel 2008, quando ho presi in mano la Festa d’Autunno, era molto circoscritta e la sfida era coinvolgere più commercianti e associazioni – aggiunge il vicesindaco e assessore al commercio, Luca Zanotto – Il format che nacque andò benissimo tanto da rappresentare la base per la Festa di Primavera e poi per le iniziative di Natale. Oggi, dopo 15 anni, Jesolo è cambiata come il resto del mondo e pensiamo che sia giunto il momento per compiere un nuovo passo avanti portando il nostro racconto anche lontano, considerando queste manifestazioni un modo per presentarsi anche agli occhi di chi vive lontano. L’intenzione è di focalizzarci su questo promuovendo prodotti del territorio e commercio locale, ma anche spazi a disposizione di tutti, come il parco a ridosso del municipio, che in questi anni ha visto nascere e svilupparsi diverse iniziative e associazioni, e che quest’anno sarà completamente family friendly”.