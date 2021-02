Autofficina Checchi Bon e Figlio

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

In questi giorni, mentre io scrivo queste pagine, l’officina del figlio di Checchi Bon compie sessant’anni di attività. La vetustà e la lunga durata di una attività artigianale, commerciale che sia o anche industriale costituisce di per se la garanzia più affidabile possibile per i propri utenti. E già da sola è in grado di fornire loro le risposte adeguate a qualsiasi domanda le si possa rivolgere:

• È sicuramente affidabile dal punto di vista professionale, difatti ha sempre lavorato e continua a farlo, in maniera altamente professionale altrimenti a quest’ora avrebbe chiuso i suoi battenti.

• I clienti sono stati sempre e tutti trattati con gentilezza, altrimenti non avrebbero impiegato più di un minuto a cambiare officina e sarebbero andati in cerca di un altro meccanico per farsi riparare la macchina.

• Per aver resistito tanti anni nel commercio dovendo combattere la concorrenza, necessariamente i gestori sono stati costretti a tenere sempre i prezzi equilibrati, non troppo bassi perché sarebbe stato un segno di poca affidabilità e neppure troppo alti perché avrebbe denotato presunzione e sfruttamento della propria professionalità a scapito dei clienti.

Certo, sia al padre che al figlio, che ha sempre collaborato nell’officina impiantata dal padre, quella attività nel tempo ha regalato ad ambedue parecchie soddisfazioni e gesti di gratificazione a non finire anche dal punto di vista economico. Ma credo che se li siano ampiamente meritato.

Complimenti e… buon lavoro!

