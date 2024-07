Aumento dell’ozono: un’allarme estivo in Europa

L’impennata delle temperature estive porta all’inquinamento da ozono

EUROPA – Le recenti previsioni del Servizio di monitoraggio dell’Atmosfera di Copernicus (CAMS) indicano un aumento significativo delle concentrazioni di ozono in superficie in molte aree d’Europa, correlato alle ondate di calore estive. Questo superamento dei valori soglia stabiliti dagli standard europei per la qualità dell’aria rappresenta un serio rischio per la salute e l’ambiente.

Gli esperti del CAMS monitorano attentamente l’inquinamento da ozono durante l’estate, quando le temperature elevate e le condizioni meteorologiche anticicloniche facilitano l’accumulo di questo inquinante. Sin dall’inizio dell’estate, sono stati osservati periodi favorevoli all’aumento delle concentrazioni di ozono in superficie. Tra il 29 luglio e il 4 agosto, le previsioni indicano un nuovo episodio di alte concentrazioni di ozono in diverse zone dell’Europa occidentale e meridionale, inclusi Parigi, Benelux, Germania e la Pianura Padana in Italia.

Impatti sulla salute e l’ambiente

L’ozono troposferico, un noto inquinante atmosferico, può causare infiammazioni polmonari e, insieme allo stress da caldo, aggravare le condizioni di salute, specialmente per chi è già vulnerabile. Secondo la Direttiva Europea sulla Qualità dell’aria, la media giornaliera massima di ozono non deve superare i 120 µg/m3 per più di 25 giorni all’anno. Superare questi limiti può avere gravi conseguenze anche per la vegetazione e gli ecosistemi, riducendo la resa dei raccolti e minacciando la biodiversità.

L’influenza delle ondate di calore

Le alte temperature e la radiazione solare intensificano gli episodi di alta concentrazione di ozono, un fenomeno noto come “effetto di penalizzazione climatica”. L’ozono ha una lunga permanenza nell’atmosfera e può essere trasportato a lunghe distanze, influenzando le concentrazioni anche in aree remote.

Mitigazione e prevenzione

Il rapporto intermedio annuale di CAMS sulla qualità dell’aria europea per il 2023 evidenzia la correlazione tra temperature estremamente calde e alti livelli di ozono, sottolineando l’importanza di ridurre le emissioni sia a livello locale che globale. La previsione accurata e la comprensione del trasporto a lungo raggio dell’ozono sono fondamentali per mitigare i rischi per la salute e l’ambiente.

Previsione d’insieme regionale CAMS delle concentrazioni massime giornaliere medie di ozono in superficie di 8 ore inizializzate il 30 luglio alle 00.00 UTC e valide per (l-r) dal 30 luglio al 1° agosto 2024. Fonte: CAMS/ECMWF

Laurence Rouil, Direttore del CAMS, afferma: “La nostra capacità di prevedere e rispondere a questi episodi diventa sempre più cruciale con l’aumento delle temperature dovuto ai cambiamenti climatici. Fornire segnalazioni tempestive è essenziale per consentire alle autorità di adottare misure appropriate.”