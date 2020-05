Associazione Volontari Protezione Civile

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita.

Il Volontariato della Protezione Civile è nato nel 1966 sotto la spinta delle grandi emergenze che hanno colpito l’Italia negli ultimi 60 anni a partire dall’alluvione di Firenze avvenuta nello stesso anno ed i terremoti del Friuli e dell’Irpinia, come movimento spontaneo di solidarietà incondizionata verso le popolazioni colpite da quelle tremende sciagure. Da allora al suo interno l’Organizzazione riunisce spinte di natura religiosa e laica insieme e garantisce a chi ne ha bisogno di essere soccorso con professionalità.

Un decreto legislativo nel 2018 sancisce l’organizzazione come istituzione nazionale includendola iscritta nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile fra le strutture operative del servizio Nazionale in casi di particolare emergenze e disastri, e si articola in organizzazioni nazionale e locali ed è rappresentata istituzionalmente da un comitato nazionale.

A Mogliano il 1° gruppo di volontari della Protezione Civile si è insediato nel 2004 con le stesse caratteristiche della Organizzazione Nazionale da cui dipende, cioè di Associazione di Volontariato intesa al pronto intervento in soccorso di persone in pericolo bisognose di aiuto Immediato.

Svolgono nel territorio, nell’intera Penisola Italiana e all’occorrenza anche all’estero, attività esclusivamente di volontariato che per tenersi in allenamento, è mirata ad organizzare anche di tanto in tanto delle simulazioni di eventi sismici e disastri provocati da calamità naturali con la conseguente ricerca di dispersi fra le macerie, avvalendosi della collaborazione della Croce Verde locale e del valido intervento di qualche gruppo cinofilo disponibile ad affiancarsi alla loro azione.

Il Gruppo dei Volontari della Protezione Civile partecipa inoltre a tutte le manifestazioni e gli eventi organizzate dall’Amministrazione Comunale o da altri Enti, Associazioni ed Organizzazioni accreditate, che vengono svolte durante l’arco dell’anno con l’incarico di svolgere all’occorrenza un valido servizio d’ordine.

