ArteDanza – Scuola di formazione alla danza diretta da Katya Modolo

La scuola ArteDanza promuove lo studio della danza dal 2005. La direttrice Katya Modolo , nel corso degli anni ha costantemente portato migliorie all’interno dei corsi per alzare il livello di qualità. Impegni questi che la scuola prende con serietà e professionalità, garantendo disciplina e preparazione tecnica senza tralasciare o sottovalutare gli aspetti umani che emergono tra l’insegnante e gli allievi e tra gli allievi stessi. A qualsiasi livello si affronti questa disciplina, amatoriale o professionale, i concetti di base non cambiano: la scuola, infatti accompagna gli allievi in un percorso formativo adeguato e personalizzato lavorando molto sull’espressività e sulla creatività e una volta raggiunto il livello vengono preparati per gli esami tenuti dall’accademia inglese IMPERIAL SOCIETY OF TEACHERS OF DANCING DI LONDRA.

Tutti i docenti sono altamente qualificati con diplomi riconosciuti e in costante aggiornamento. La scuola ha il privilegio di poter contare sulla collaborazione di insegnanti illustri per stage e corsi dedicati. Quest’anno il nostro organico era arricchito da Domenico Russo per la danza contemporanea e Milena Di Nardo per la danza classica e repertorio. Da oltre qualche anno ArteDanza ha investito molto nel MUSICAL, tenendo prima degli stage e poi delle lezioni programmate tenute da Alessio Guerra, direttore della Dreaming Academy di Padova. Il risultato di tutto questo è visibile nelle varie esibizioni nel territorio ma sopratutto nello spettacolo messo in scena a fine anno dove allievi piccoli e grandi partecipano con emozione all’evento più importante dimostrando poliedricità e maturità artistica.

Negli anni la scuola si è aperta alle opportunità sentendosi parte di un mondo dove la passione per la danza è il motivo che ci spinge ad andare avanti. Per questo ogni occasione di poter essere parte di un evento, poter conoscere insegnati diversi, sperimentare nuove forme espressive è spunto di crescita. Grandi soddisfazioni sono sempre arrivate dal concorso di danza nazionale a scopo benefico “LA VITA IN UN SORRISO” organizzato da ArteDanza dal 2011, grazie alla partecipazione delle scuole di danza di tutto il territorio nazionale i proventi di ogni edizione sono stati donati al reparto pediatrico dell’ospedale di Oderzo.

Commenta la news

commenti