www.comunemoglianoveneto.it, da domani online il nuovo sito del Comune

I cittadini avranno accesso a un moderno hub per la raccolta e diffusione di contenuti, che gli utenti in possesso di SPID potranno addirittura personalizzare.

Nuovo dominio per il sito internet del Comune di Mogliano Veneto: da domani mattina, martedì 12 maggio, ore 12.00, sarà attivo il dominio www.comunemoglianoveneto.it su MYPORTAL 3, la nuova piattaforma di appoggio.

Il sistema MyPortal 3, in linea con il modello strategico di evoluzione dei sistemi informativi della PA delineato da AGID e dal Team Digitale, è messo a disposizione di tutte le amministrazioni venete per la generazione e la diffusione di servizi digitali.

La collaborazione tra il Comune di Mogliano Veneto e la Regione, in corso da diversi mesi, ha visto protagonisti circa una ventina di dipendenti dell’Amministrazione che hanno aggiornato, popolato e messo online i contenuti relativi all’attività istituzionale degli uffici comunali.

Il passaggio a MyPortal avrà notevoli ricadute positive per l’utente che troverà nel nuovo sito istituzionale un moderno hub per la raccolta e diffusione di contenuti. La chiarezza, l’accessibilità, l’omogeneità grafica con gli altri siti della PA sono elementi che agevoleranno notevolmente l’esperienza di navigazione, inoltre il nuovo sistema di ricerca e di suddivisione dei contenuti per “tag” permetterà al cittadino di raggiungere con pochi click gli argomenti di interesse.

Inoltre, i cittadini dotati di SPID (sistema pubblico di identità digitale) potranno accedere alla propria area personale godendo della possibilità di personalizzare i propri contenuti: notifiche di scadenza, enti e contenuti da cui ricevere comunicazioni nella propria bacheca, consultazione del fascicolo dei pagamenti da effettuare o effettuati nei confronti della PA.

L’aggiornamento del sito web istituzionale rappresenta un altro piccolo passo per il superamento del cosiddetto digital divide, attraverso la disponibilità a tutti i cittadini di un livello essenziale di servizi erogati da tutte le amministrazioni del Veneto.

“Mai come in questo momento c’è la necessità di avere strumenti di informazione efficaci e rapidi – dichiara il Sindaco Davide Bortolato – non potevamo più servirci di una piattaforma vetusta e di difficile utilizzo. Il vecchio sito non sarà cancellato subito, ci sarà un periodo di dodici mesi in cui saranno consultabili entrambi i siti, in modo che i cittadini – ormai abituati a utilizzare la vecchia piattaforma – prendano confidenza con la nuova”.

