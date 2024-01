Arrestato presunto autore dell’omicidio della 72enne di Conegliano (TV)

Il 29enne di origini dominicane, soggetto a un mandato di arresto europeo emesso il 26 ottobre dal Tribunale di Treviso, è stato arrestato nella serata del 3 gennaio a El Vendrell, Catalogna in quanto ritenuto il presunto autore, in concorso, dell’omicidio di Margherita Ceschin.

CONEGLIANO (TV). E’ stato arrestato nella serata di mercoledì 3 gennaio u.s., all’esito di un controllo di polizia operato a El Vendrell, centro della Catalogna a una settantina di chilometri da Barcellona, il 29enne di origini dominicane a carico del quale il 26 ottobre scorso il GIP presso il Tribunale di Treviso aveva emesso un MAE (mandato di arresto europeo) in quanto ritenuto il presunto autore, in concorso, dell’omicidio di Margherita Ceschin, la donna di 72 anni di Conegliano (TV) trovata priva di vita il 24 giugno scorso nella sua abitazione .

Il ricercato, rintracciato all’esito di specifica attività di localizzazione svolta dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia su attivazione dell’Autorità Giudiziaria e dei Carabinieri di Treviso, in collaborazione con i collaterali organismi esteri, è stato preso in custodia dalla Polizia Nacional Iberica, in attesa di consegna alle Autorità italiane.

L’Ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dello straniero-estesa in Schengen con il citato MAE, eseguito nella serata di mercoledì 3 gennaio- ha recepito integralmente le risultanze ed i riscontri raccolti nel corso dell’articolata attività investigativa svolta nei mesi dai militari dell’Arma sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso.