Argilla pura: come scegliere quella giusta per la tua pelle e ottenere i massimi benefici

L’argilla pura offre numerosi benefici per la cura della pelle. L’argilla bianca è adatta alle pelli secche, quella verde è la più conosciuta e usata in ambito cosmetico ed è indicata per purificare la pelle e eliminare l’eccesso di sebo, quella nera ha proprietà ossigenanti e purificanti ed è consigliata per le pelli impure, quella rossa stimola la microcircolazione e rende la pelle più luminosa, quella gialla è tonificante e rigenerante ed è indicata per le pelli mature, quella blu elimina le impurità ed è consigliata per le pelli acneiche, mentre quella viola è adatta alle pelli sensibili e delicate.

Esistono numerosi consigli su come applicare correttamente la maschera all’argilla per ottenere i massimi benefici, come pulire accuratamente la pelle prima dell’applicazione, evitare il contorno occhi e labbra, lasciare la maschera in posa senza farla seccare troppo e risciacquare con acqua tiepida prima di idratare la pelle con una crema da giorno o notte.

E’ importante dedicare un momento della giornata a noi stesse per prendersi cura della propria pelle e del proprio benessere psicofisico e di essere grati per quello che abbiamo, nonostante le difficoltà quotidiane.

Dott. Claudia Cocuzza