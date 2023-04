Nuova strategia naturale per combattere l’obesità: trasformare il grasso in energia

Scoperta una nuova strategia naturale per combattere l’obesità: il mix di sostanze naturali che trasforma il grasso “cattivo” in “benzina” per il corpo

Uno studio internazionale, a cui hanno preso parte ricercatori dell’Università di Roma Tor Vergata, dell’IRCCS San Raffaele di Roma e dell’Università di Napoli Federico II, ha scoperto una nuova strategia naturale per impedire la trasformazione del grasso in eccesso in chili in più sulla bilancia e favorirne la conversione in energia.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Cells, dimostra che un mix di sostanze naturali può trasformare il grasso bianco, il “cattivo” che causa l’aumento di peso, in grasso bruno, il “buono” che il corpo brucia per produrre energia. Utilizzando modelli murini, i ricercatori hanno dimostrato che un composto naturale e sicuro, chiamato SIRT500, riduce l’accumulo di lipidi intracellulare e inibisce la proliferazione degli adipociti e il rilascio di molecole pro-infiammatorie. Inoltre, il composto promuove la trasformazione del grasso bianco in grasso bruno aumentando l’espressione di alcuni geni legati al grasso bruno. I risultati suggeriscono una nuova via per combattere l’obesità e le sue patologie correlate, con potenziali implicazioni per lo sviluppo di nuovi composti naturali come trattamenti per l’obesità.

Tuttavia, ulteriori studi sono necessari per comprendere appieno gli effetti delle molecole naturali testate. I ricercatori hanno anche sviluppato una nuova formulazione di SIRT500 chiamata Lipo, che agisce come booster naturale per il metabolismo e sarà presto disponibile sul mercato.

Il grasso bianco funziona come un deposito per le calorie in eccesso che vengono assunte con il cibo, mentre il grasso bruno brucia le calorie per permettere al corpo di svolgere importanti funzioni vitali, come la termoregolazione, e di evitare l’accumulo pericoloso di grassi. La scoperta della chiave per trasformare il grasso bianco in grasso bruno, sebbene preliminare, apre la strada a nuove possibilità per combattere l’epidemia di obesità che sta colpendo il mondo intero. Secondo gli autori dello studio, l’uso di composti naturali come il SIRT500 potrebbe rappresentare una soluzione efficace e sicura per prevenire alcuni processi cellulari associati all’obesità e aiutarci a mantenere un peso sano. Inoltre, l’azione sinergica delle molecole contenute nel SIRT500 potrebbe avere effetti benefici sulla salute generale, come l’abbassamento del livello di stress, la riduzione del glucosio nel sangue e la prevenzione di malattie neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer. Tuttavia, è necessario condurre ulteriori ricerche per comprendere appieno il potenziale terapeutico di questi composti naturali e sviluppare nuovi trattamenti per l’obesità e le sue patologie correlate.