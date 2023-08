Curiosità sul cane, nostro fedele compagno di vita

1) I cani alzano la zampa per fare pipi e lo fanno per marcare il terreno cosi che ogni altro cane possa riconoscere il suo odore.

2) I cani nascondono il cibo. Questo dipende dall’istinto legato con il loro stato selvatico.

3) I cani girano su se stessi. Di solito lo fanno prima di mettersi a dormire per crearsi un giaciglio comodo.

4) I cani mangiano l’erba. Può essere gustosa ed avere proprietà terapeutiche.

5) I cani sono gelosi. Lo sono dei loro proprietari. Se un proprietario accarezza un altro cane probabilmente il suo si mette in mezzo dimostrando avversione verso l’altro cane.

6) I cani grattano il terreno. Lo fanno dopo aver fatto i propri bisogni ed un altro modo per marcare ulteriormente il proprio territorio.

7) I cani leccano il viso. Lo fanno come gesto di affetto ma anche come gesto di sottomissione e pacificazione.

8) I cani possono essere mancini, destri ed ambidestri. Sono proprio come gli umani.

9) I cani sognano. Durante il sonno il loro cervello si comporta come quello umano.

10) Infine i cani hanno la targhetta di riconoscimento. L’uso della targhetta fu introdotto nel XIX secolo.