L’associazione “Amici della Musica” organizza un viaggio musicale a fine novembre, per andare ad ascoltare l’opera “Bianca e Fernando” di Vincenzo Bellini (prima esecuzione in tempi moderni) diretta da Renato Renzetti al Teatro Carlo Felice di Genova.

Il viaggio si terrà in pullman, con partenze da Conegliano, Treviso, Mogliano Veneto.

Info e iscrizioni:

Paolo 348.9025425

Claudio 348.7265243

Per l’iscrizione e la partecipazione è necessaria la certificazione verde Green Pass.