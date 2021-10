È la giornata mondiale del patrimonio audiovisivo

Oggi 27 ottobre 2021 si celebra la giornata mondiale del patrimonio audiovisivo.

Ma in cosa consiste il patrimonio audiovisivo?

Semplice la risposta ma grandioso il contenuto, parliamo di film, documentari, pellicole. Che a dire così sembra facile ma raccontare le storie della vita e delle culture delle persone di tutto il mondo è obiettivo fondamentale per tutte le istituzioni della memoria e per il grande pubblico. Ci piace immaginare ad un grande archivio audiovisivo che ci aiuterà sempre a vivere e a creare bellezza, ad abbeverarci ad una preziosa fonte di conoscenza limpida per comprendere il mondo a cui apparteniamo con le diversità culturali sociali e linguistiche della nostra società.

E per questo scopo l’Archivio Unesco ha lanciato il progetto”Digitalizzazione della nostra storia comune dell’Unesco”.

22-21-EVENTI di Mauro Lama