Alla riscoperta della “nuova” musica

Venerdì 21 giugno in Piazza Pola “Manzato & Friends Live”, promosso dall’associazione musicale con il Comune di Treviso, aperto agli artisti emergenti e alle giovani band.

TREVISO – Si riaccendono i riflettori sulle nuove scoperte e potenzialità giovanili, venerdì 21 giugno. L’associazione musicale “Francesco Manzato” di Treviso si rende garante di un evento, “Manzato & Friends Live” che vede protagoniste le band nate nell’ambito della storica scuola di musica cittadina e quelle che sviluppano il proprio valore artistico seguendo le attività del Progetto Giovani Città di Treviso, ma anche altri giovani artisti a cui il “Manzato” metterà a disposizione il service e ogni altro aspetto organizzativo.

Si terrà in Piazza Pola, dalle 16.30 alle 20, in una giornata significativa che oltre ad essere Solstizio d’estate, è anche Festa europea della musica.

Piazza Pola diventerà, per oltre quattro ore, la nuova piazza della musica nel cuore del centro storico. Il concerto di venerdì si inserisce in un ricco programma di eventi esterni, dedicati alla città, in sintonia con il piano di rilancio della scuola concordato d’intesa con il Comune di Treviso. Ι ρagazzi e le ragazze istruiti al Manzato, nel pomeriggio del 21 giugno, avranno modo di esibirsi “senza rete”, davanti al pubblico raccolto nella piazza, insieme ai loro coetanei musicisti del Progetto Giovani Città di Treviso e altri giovani artisti che vorranno aggiungersi. L’estate del “Manzato”, quindi, proseguirà con la prima edizione del Summer Music Camp, in programma dal 24 giugno al 5 luglio.