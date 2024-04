Al via il nuovo impianto di illuminazione pubblica

Avviato il Project Financing per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti a Casier

CASIER – Nel corso del 2023, il Comune di Casier ha inteso verificare l’interesse – da parte di operatori economici operanti e specializzati nel settore energetico – per l’affidamento del servizio di riqualificazione energetica, finalizzato alla sostituzione di tutti i corpi illuminanti a scarica obsoleti presenti nel territorio con nuovi punti luce a LED, oltre alla gestione di tutti gli esistenti impianti di pubblica illuminazione.

La società Eurogroup Spa ha aderito all’iniziativa e ha proposto all’Ente un progetto di riqualificazione energetica della rete di pubblica illuminazione che prevede principalmente:

l’Installazione di n. 1.551 nuovi corpi illuminanti a LED ad alta efficienza e di marca altamente affidabile, su 2.605 punti luce complessivi in gestione, con vita utile superiore a 25 anni e con particolare attenzione all’ambito storico-architettonico;

il monitoraggio costante dell’impianto, grazie a un avanzato sistema di telecontrollo punto-punto;

la gestione globale dell’impianto di pubblica illuminazione, comprensiva di fornitura energia elettrica, manutenzione e gestione annuale;

il finanziamento tramite sottoscrizione di un Energy Performance Contract (E.P.C.), ossia di un contratto a rendimento energetico garantito.

Tale proposta è stata formalmente recepita dal Comune e posta in gara, nella forma della concessione mediante Project Financing (ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023), con diritto di prelazione da parte del promotore. A seguito della procedura di gara svoltasi con l’ausilio della S.U.A. Provincia di Treviso, l’offerta presentata dall’operatore economico Eurogroup Spa è stata ritenuta quella economicamente più vantaggiosa per l’Ente, stante la previsione economica di investimento, a carico del proponente, di € 1.134.957,32 iva inclusa, su un valore complessivo della concessione di € 2.189.010,39 iva esclusa.

La concessione durerà 9 anni e consentirà di ottenere una rete di pubblica illuminazione riqualificata e un’illuminazione a LED che garantirà un minor consumo di corrente e una migliore illuminazione notturna, oltre a innovativi sistemi di monitoraggio e controllo.

Il Comune verserà alla ditta una somma annua di € 243.223,38 (iva esclusa) quale corrispettivo di gestione. Il servizio prenderà avvio nelle prossime settimane, ad avvenuta stipula del relativo contratto.

«Per noi è importante ampliare l’offerta dei nostri servizi di efficienza energetica al Comune di Casier» affermano il Direttore Commerciale Paolo Pedron e l’Ing. Matteo Tonon di Eurogroup Spa.

«Come Amministrazione siamo molto felici per il risultato ottenuto. Uno degli obiettivi di mandato che ci eravamo prefissati era quello di ridurre le spese di gestione delle strutture e infrastrutture pubbliche presenti nel territorio. Grazie a questo nuovo servizio in concessione, di imminente avvio, questo obiettivo diventerà presto realtà.» aggiunge il Sindaco Renzo Carraretto, ringraziando il Segretario Comunale per il prezioso contributo e gli Uffici per l’impegno profuso.