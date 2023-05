Al via a Possagno “6InSuperAbile”

È stata Inaugurata oggi la manifestazione con i giochi studenteschi. Attesi per domani più di 1000 partecipanti per la Giornata Provinciale Paralimpica e Special Olympics.

POSSAGNO – È arrivata scortata dalla Polizia di Stato e dal questore di Treviso Manuela De Bernardin Stadoan, la Torch Run for Special Olympics agli impianti sportivi di Possagno. Parte così la due giorni di 6InSuperAbile, con i Giochi sportivi scolastici a cura del Comitato Italiano Paralimpico Regione Veneto e Special Olympics e, nella giornata di domani, con la Giornata Provinciale Paralimpica e Special Olympics, che porteranno a Possagno più di 1000 persone tra atleti, famiglie e volontari.

Numerose le autorità presenti alla cerimonia di inaugurazione, che hanno portato i loro saluti, ringraziamenti e commenti sulla terza edizione di “6InSuperAbile”

Padre Diego Spadotto, direttore Istituto Cavanis Canova di Possagno: “Un grazie speciale ai ragazzi che hanno accolto l’invito a partecipare a questa giornata di giochi: 6InSuperAbile è l’inizio di un sogno, che va portato avanti insieme con cuore, braccia e entusiasmo. Siamo qui perché vogliamo testimoniare quanto sia importante credere nel progetto 6InSuperAbile, che è nato 3 anni fa ed è fatto per continuare. Vi auguro di vincere tutti, attraverso l’impegno nel portare avanti i valori dell’inclusione“

Manuela Lanzarin, assessore alla sanità della Regione Veneto: “Porto i saluti del Governatore Zaia: siamo felici di essere coinvolti in questo evento e di poter constatare la grande partecipazione delle scuole e delle molte associazioni coinvolte nella progettualità di 6InSuperAbile, dove lo sport crea inclusione attraverso la relazione e il divertimento. E’ dovere delle istituzioni accompagnare i grandi sogni, che camminano grazie alla gambe delle tante persone che si impegnano per realizzarli. Perché bisogna sempre sognare verso l’alto“

Francesco Zerilli, dirigente superiore PolFer Veneto: “La Polizia partecipa al progetto 6InSuperAbile proteggendo i valori che la fiaccola della Torch Run for Special Olympics rappresenta. E’ in progetti come questi che le donne e gli uomini della Polizia trovano energia e forza per poter svolgere al meglio le sfide che affrontiamo ogni giorno“

Manuela De Bernardin Stadoan, questore di Treviso: “La collaborazione della Polizia Ferroviaria al progetto 6InSuperAbile è votata a sensibilizzare i ragazzi delle scuole all’osservanza della legge, così come lo sport insegna che le regole servono per vivere bene insieme“

Elisabetta Pusiol, direttore regionale Special Olympics: “La macchina organizzativa di questa terza edizione di 6InSuperAbile è superlativa: è grazie a eventi come questi che gli atleti disabili entrano sempre più dentro le società sportive, uscendo dalle case e capendo che è possibile fare sport insieme per creare socialità“

Ruggero Vilnai, presidente CIP Veneto: “Questa manifestazioni hanno l’obiettivo sportivo di alzare il livello tecnico, ma soprattutto quello di raggiungere le famiglie dei ragazzi con disabilità, per far capire loro che è possibile provare lo sport e che lo sport è pronto per accogliere ed includere“

Pierpaolo Brombal, presidente dell’Associazione Sola in Deo Sors – Cavanis ONLUS (ex allievi) e CFO di Brombal Metal Luxury Windows and Doors di Altivole: “Gli obiettivi che ci siamo posti 3 anni fa, alla prima edizione di 6InSuperAbile si stanno ora realizzando, grazie a una grande squadra coesa. E’ un orgoglio poter far parte di essa“

Davide Giorgi, presidente Gruppo Terraglio: “I grandi sogni si realizzano solo grazie alle persone: è grazie a tutti voi che li possiamo attuare“

Patrizio Sarto, direttore della struttura Medicina dello Sport dell’ULSS 2 Marca Trevigiana: “Da ex atleta, mi emoziona vedere ardere la fiamma Special Olympics: che vinca il più forte, nel rispetto delle regole“

Valerio Favero, sindaco di Possagno: “La nostra amministrazione è molto orgogliosa di poter accogliere un evento di questa portata: ci state regalando un sogno, che vedrà nel centro InCavanis un’opportunità per rendere la comunità di Possagno più grande e inclusiva“

Sandro Trevisan, dirigente Federazione Italiana Rugby: “Lo scorso anno eravamo sotto la pioggia, oggi siamo accolti da un sole cocente: perché i grandi progetti vanno oltre ogni piccola o grande avversità. Il nostro compito è superarle, perché siamo InSuperAbili“

Domani, domenica 28, 6InSuperAbile continua presso gli Impianti Sportivi di Possagno dalle ore 9 alle 17, con la “GIORNATA PROVINCIALE PARALIMPICA E SPECIAL OLYMPICS“. I 400 partecipanti attesi a Possagno, tra atleti paralimpici, Special Olympics e associazioni del territorio, si sfideranno nelle discipline sportive di atletica leggera, calcio unificato, basket unificato, powerchair hockey, powerchair football, para karate, para judo, footbike.

Saranno presenti anche i Lagunari con il “BOOT TRAINING CAMP” un percorso ludico di psico-motricità per tutti i livelli di abilità.

La giornata è aperta al pubblico con possibilità di provare gli sport e partecipare ai laboratori artistici. Iscrizioni in loco.

La giornata si concluderà con un evento – spettacolo di gran valore artistico e simbolico.

Alle ore 17.30, nel Tempio Canoviano di Possagno, si esibirà il coro veneziano più numeroso d’Italia con oltre 200 voci: i Vocal Skyline e la Big Vocal Orchestra, due formazioni corali d’eccellenza dirette da Marco Toso Borella, in “ARMONIE SCULTOREE: la voce della pietra”. I cori, disposti lungo tutto il perimetro circolare del Tempio Canoviano, avvolgeranno gli spettatori con le loro voci in un vero e proprio abbraccio musicale. Rielaborando in chiave contemporanea l’antica tradizione dei cori battenti, proporranno un inaspettato percorso musicale attraverso generi diversissimi per un’esperienza artistica multidisciplinare e multisensoriale indimenticabile.

Uno spettacolo inclusivo in tutti i sensi: con voci, musica, parole, luci, immagini, gesti. Ingresso gratuito con offerta responsabile: prenotazione biglietti su Eventbrite.