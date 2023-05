Mogliano, inaugurata la riqualificazione delle vie Puccini e Gabrieli

Nel pomeriggio di oggi, sabato 27 maggio 2023, l’Amministrazione Comunale, insieme a molti cittadini residenti nella zona e all’Associazione di Quartiere Est, ha festeggiato la fine dei lavori di riqualificazione di Via Puccini e Via Gabrieli.

Grazie agli interventi eseguiti dalle ditte “Building Strade s.r.l.”, “Vazzoler Nicola s.r.l.” e “Cantieri Bortolato s.r.l.” per un importo complessivo di circa 350mila euro, è stato possibile riqualificare e mettere in sicurezza un quartiere residenziale della Città da anni trascurato: oltre al rifacimento completo dei marciapiedi (oggi accessibili anche ai diversamente abili) e alla riasfaltatura del manto stradale e del parcheggio, sono stati sostituiti alcuni tratti di fognatura bianca e realizzati, in collaborazione con Veritas, nuovi tratti di fognatura nera, completando l’allacciamento di alcune abitazioni che ancora ne risultavano sprovviste.

I lavori, giunti a completamento nelle scorse settimane, hanno altresì portato alla riqualificazione con potatura, sostituzione della staccionata e rifacimento del manto erboso, della piccola oasi di verde in fondo a Via Gabrieli, un giardino che in futuro potrebbe essere intitolato “Parco della Musica”. Quest’ultimo intervento è stato in parte eseguito dall’Amministrazione Comunale e in parte finanziato dal generoso contributo di un benefattore.

«Con questi interventi, frutto dell’impegno dell’Amministrazione Comunale, assume un nuovo volto un angolo della nostra Città trascurato da molti anni. Mogliano ha una bella qualità: quella di essere amata da tanti cittadini che hanno a cuore la sua bellezza, il suo decoro e la sua pulizia, tant’è che moltissimi sono i volontari che si prodigano con noi per questo fine, a cui si aggiunge qualche generoso benefattore che la Città ringrazia» ha dichiarato il Sindaco Davide Bortolato, soddisfatto nel veder compiuta un’altra fondamentale opera che aggiunge valore alla Città.

Al taglio del nastro, che arriva a compimento di tutti i lavori di riqualificazione, è seguito un brindisi con la cittadinanza, accompagnato dall’intrattenimento musicale ad opera del gruppo “La Meridiana” che ha eseguito brani dei noti compositori italiani, a cui sono dedicate queste due vie.