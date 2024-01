Al Sior Pare manca sempre calcossa…

Troppi giorni senza partite di calcio. Certo, c’era da cucinare, da mangiare, far festa, le telefonate ai parenti… Ma che si fa alla sera senza l’amato pallone? Mettiamoci poi che ormai per televisione non fanno praticamente più film della Disney, fuori piove e non si esce. Il povero Sior Pare sembra un’anima in pena.

Dopo quasi quattro mesi di partite ogni giorno tra campionato, coppe varie, recuperi ecc, ecco il periodo più temuto. Le feste e il detox da calcio. Anche mettere Sky sport non dà soddisfazione, notizie trite e ritrite, riassunti dell’anno sportivo, i gol più belli… le solite cose.

E per tv che fanno? Soliti film natalizi:

“Te prego, anca no! (Ti prego, anche no!)”.

Per fortuna controllo sempre il palinsesto e sono riuscita a registrargli un po’ dei suoi film preferiti: un giorno “Mediterraneo”, un altro “Stregata dalla luna”, ecco “Frankenstein Jr.”, senza contare due giorni interi dedicati a “Piccole Donne” con pianti annessi. Grazie alla tecnologia ci siamo visti anche qualche classico Disney, ma gli rimane sempre quel senso di incompiuta.

“Ma sto ano no gavemo visto gnanca un film de Nadal! Oltre alla Poltrona per due che no me xe mai piasso ma ti ti ga ea manìa. Tazi che sto ano me ea so scappoeada! (Ma quest’anno non abbiamo visto nemmeno un film di Natale! Oltre alla poltrona per due che non mi è mai piaciuto ma tu hai la mania. Taci che quest’anno me la sono scampata!)”

“Ma se gavemo visto Pomi d’ottone, La bella e la bestia, Robin Hood, La spada nella roccia e ‘desso anca Victor Victoria?!? Geri sera Fuga per la vittoria, a capodanno A qualcuno piace caldo e de novo Stregata dalla luna… ti te ga vardà anca Ghost e gli Aristogatti! (Ma se abbiamo visto Pomi d’ottone, La bella e la bestia, Robin Hood, La spada nella roccia e adesso anche Victor Victoria?!? Ieri sera Fuga per la vittoria, a Capodanno A qualcuno piace caldo e di nuovo Stregata dalla luna… ti sei guardato anche Ghost e gli Aristogatti!)”

“Sii… ma manca sempre calcossa… par carità, che no sia mai el Picoeo Lord che me tagio e vene... (Sii… ma manca sempre qualcosa… per carità, che non sia mai il Piccolo Lord che mi taglio le vene…)”

“Sensa contar geri che ti te ga vardà tre concerti de capodanno de fila! (Senza contare ieri che ti sei guardato 3 concerti di capodanno di fila!)

”Sì, sì…. però manca ancora quei bei… quei che fa Nadal ecco! (Sì, sì… però mancano ancora quelli belli, quelli che fanno Natale ecco!)”

Ho come l’impressione che questa sera mi dovrò fare una maratona Julie Andrews tra Mary Poppins e Tutti insieme appassionatamente… per fortuna, da domani ricomincia il campionato di calcio!

Buon anno a tutti voi!