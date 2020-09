AIDAA attiva il telefono “Anticaccia”

Riapre la stagione della caccia, e con essa il telefono “Anticaccia” promosso dall’associazione italiana difesa animali ed ambiente che anche quest’anno ha iniziato la sua attività con una serie di chiamate già dalla giornata di ieri, in occasione dell’apertura della caccia.

Diversi i cittadini dall’Emilia Romagna fino a alla Sicilia che hanno chiamato il 347.9269949 lamentando principalmente spari nelle vicinanze della case da parte dei soliti cacciatori irresponsabili, che non hanno rispetto per nulla e per nessuno e che con un fucile in spalla si credono i padroni del mondo.

Come e quando è attivo il telefono anticaccia?

Tutti i giorni tra le 8 e le 12 chiamando il 347.9269949 non è un numero verde, e la telefonata si paga in base al proprio piano tariffario.

Chi può rivolgersi al telefono e quali servizi offre?

Il telefono “Anticaccia” è promosso dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ed è giunto al suo ottavo anno di attività a questo telefono possono rivolgersi tutti i cittadini che si sentono in qualche modo infastiditi dalla presenza dei cacciatori, per chiedere consigli utili e fare segnalazioni su violazioni della legge dei cacciatori, sulla presenza dei cacciatori in azione vicino alle case o nelle proprietà private non consentite. Il contatto telefonico può successivamente essere seguito da una segnalazione scritta che l’associazione provvederà ad inoltrare alle autorità competenti. In caso di richiesta di semplici consigli non serve la successiva segnalazione scritta.

Quando rivolgersi al telefono “Anticaccia” e quando direttamente alle Forze dell’Ordine?

In caso di pericolo immediato o di situazione grave occorre chiamare direttamente le forze dell’ordine o i carabinieri forestali al 1515 e in tutti gli altri casi invece si può chiamare il telefono “Anticaccia” al numero 347.9269949.

