Dopo l’accoglienza a Roma nella Basilica di San Marco al Campidoglio, la camicia insanguinata indossata il giorno del suo assassinio e conservata in una preziosa struttura in argento sormontata da una croce e dalle lettere “S.T.D. – Sub Tutela Dei”, è stata portata nel Palazzo del Campidoglio per essere accolta dal Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali di Roma Capitale Mariano Angelucci.