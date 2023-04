A Zero Branco una giornata di pesca inclusiva

L’appuntamento è per il pomeriggio di sabato 15 aprile, al Lago San Rocco di Scandolara, ed è co-organizzato dai Comuni di Zero Branco, Salzano e Scorzè.

ZERO BRANCO – La pesca come occasione di inclusione ed amicizia, di socialità e aggregazione. È quanto sta alla base della “Giornata di pesca inclusiva”, organizzata dai Comuni di Zero Branco, Salzano e Scorzè per sabato 15 aprile presso il Lago San Rocco di Scandolara di Zero Branco.

L’evento, che gode della collaborazione di Opes Italia (Organizzazione per l’educazione allo sport) e del gruppo di pesca sportiva Piranha Asd, è alla sua prima edizione e coinvolgerà oltre 35 persone diversamente abili, di età differenti. Queste, supportate da un gruppo di volontari che fanno parte di più realtà associative del territorio e dalla supervisione di due pescatori del Comitato Italiano Paralimpico, potranno cimentarsi nella pratica della pesca sportiva, con l’assistenza dei volontari e in piena sicurezza, in un contesto naturale di pregio.

Il Sindaco di Zero Branco Luca Durighetto e il Consigliere Comunale con delega allo sport Andrea Favaretto, a nome degli Enti promotori, sottolineano: “Come rappresentanti delle amministrazioni locali siamo impegnati a promuovere lo sport non solo come sana pratica sportiva, ma anche come veicolo di inclusione, in quando ricopre un ruolo centrale per il benessere psicofisico delle persone con disabilità, più e meno gravi. Organizzare una giornata di questo tipo, frutto del gioco di squadra tra tre Comuni e della collaborazione con molte associazioni del territorio, risponde a questa sensibilità e punta ad essere solo un primo momento di condivisione e promozione di questi valori”.

Presenzieranno alla giornata i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Zero Branco, di Salzano con il Sindaco Luciano Betteo e di Scorzè con il primo cittadino Nais Marcon.

In caso di maltempo la “Giornata di pesca inclusiva” sarà posticipata a sabato 22 aprile.