Operazione Oculus all’ex Telecom di via Meucci a Mestre: espulso un cittadino tunisino

Nuovo intervento di sgombero da parte del Servizio Sicurezza Urbana. L’operazione iniziata alle 8 di ieri mattina ha interessato lo stabile “Ex Telecom” di via Meucci a Mestre.

MESTRE – “Nonostante le porte dell’edificio fossero state murate nelle scorse settimane – spiega in una nota il Comando della Polizia locale – un numero esiguo di persone era comunque riuscito ad entrare, arrampicandosi alle grate o accedendo dalle finestre al primo piano. Gli agenti hanno trovato all’interno del fabbricato quattro individui di origine africana, che si erano sistemati con materiali di fortuna. Una di queste persone è risultata essere clandestina e trasferita, a seguito di decreto di espulsione, al Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Milano. Nel corso del 2023, nell’ambito delle operazioni coordinate interforze di controllo del territorio, sono già state trasferite nei Centri di permanenza per il rimpatrio 38 persone, per lo più di nazionalità tunisina e con dimora tra Mestre, Marghera e, in misura minore, nel centro storico”.

Il Comando rende noto inoltre che sempre in tema di contrasto allo spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, la nuova ordinanza sindacale volta a vietare l’ utilizzo di monopattini elettrici e biciclette ha consentito alla Polizia locale di mettere sotto sequestro 15 mezzi.