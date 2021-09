A Silea torna la giornata dello sport

Domenica 12 settembre il centro di Silea si trasforma in un immenso campo da gioco; sabato 11 camminata di 4 km lungo la Restera, animata dai volontari delle associazioni e da APIS

L’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con le associazioni sportive e di volontariato del territorio, organizza la seconda edizione di Sport in Festa a Silea , che si svolgerà domenica 12 settembre a partire dalle ore 14 nelle vie, nelle piazze e negli spazi verdi del centro di Silea.

L’evento è patrocinato dal CONI e dall’ULSS 2.

La manifestazione prevede il coinvolgimento di 24 associazioni sportive e di ben 18 associazioni di volontariato del comune di Silea. Ogni associazione avrà a disposizione un suo spazio assegnato, dove potrà fornire informazioni sulle attività che propone durante l’anno e far sperimentare delle “prove – gioco” ai partecipanti. A partire dalle ore 14, gli iscritti potranno visitare le varie postazioni, guidati da una mappa che verrà fornita al momento della registrazione: ad ogni postazione, la visita verrà validata da un timbro e, al completamento di almeno 8 tappe, verrà consegnato un omaggio.

“Siamo molto soddisfatti di poter dare ai nostri ragazzi l’opportunità di questa giornata dedicata alle proposte sportive ed associazionistiche del territorio: il periodo pandemico sta mettendo a dura prova l’operatività di questa realtà, così importanti nello sviluppo relazionale e fisico dei ragazzi. Ringrazio le associazioni per il grossissimo lavoro di rete che stanno svolgendo e che, nonostante il Covid, è continuato anche grazie alla pagina Facebook Sport in Festa, vetrina di scambio e di rafforzamento dei legami societari” dichiara l’assessore allo Sport Francesco Biasin.

La manifestazione, gratuita e rivolta a tutti, previa iscrizione, si svolgerà nel rispetto del regolamento e delle disposizioni anti COVID 19 in vigore. La presa visione del regolamento e le adesioni saranno raccolte in piazza Trevisani nel Mondo a partire dalle ore 11.00 per poi iniziare a svolgersi a partire dalle ore 14.00. Ulteriori informazioni presso l’ufficio sport del Comune di Silea 0422.365724 [email protected].

Sabato 11, in coordinamento con la giornata Sport in Festa, si terrà anche la 1° edizione di “Camminiamo insieme a Silea”, una camminata di sensibilizzazione e prevenzione dell’incontinenza organizzata da APIS Padova Odv in collaborazione con le associazioni A.I.S.VE. Odv, Vivi a Colori Aps, Festa dea Sardea e con il patrocinio del Comune di Silea. Per informazioni contattare la segreteria organizzativa di Apis Padova Odv al numero 340.4044005.