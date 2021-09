Nel cimitero di San Dona ignoti hanno rubato la statua della Madonna.

Il furto è avvenuto durante la notte del 29 agosto ed è stato scoperto dai titolari del vicino chiosco di fiori.

La statua, simbolo per tutti i fedeli, è alta circa un metro e non deve essere stato facile trafugarla.

Atti vandalico e dissacrante il cui scopo non appare ancora chiaro.