Un evento unico che permetterà ai presenti di rivivere l’atmosfera senza tempo degli antichi ed elegantissimi balli in costume

SAN PIETRO DI CADORE – Gli ambienti e i dettagli raffinati di una villa seicentesca, in cui il chiacchiericcio dei presenti e lo scalpiccio delle scarpe da ballo si confondono con la musica dal vivo, in un turbine colorato di costumi dei performer e di stoffe pregiate mosse dai passi di danza. È l’atmosfera senza tempo delle feste in costume d’epoca, quasi come sospesa in tutta la sua eleganza.

Un tuffo nel passato: “A Palazzo – apericena in costume d’epoca”

Questa atmosfera sarà possibile riassaporare sabato 20 luglio 2024 grazie a “A Palazzo – apericena in costume d’epoca”: una serata in costume in cui gli ospiti potranno godere di musica, arti performative e danze, immersi nell’eleganza delle sale di Villa Poli del Pol di San Pietro di Cadore (BL) e circondati dalle ricchezze e dai panorami dei territori circostanti.

L’evento è parte del progetto redatto dal Comune di San Pietro “Tra Case in Legno e Palazzi Signorili – San Pietro e i suoi tesori”, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Next GenerationEU PNRR M1C3 – intervento 2.1 – Attrattività dei Borghi Storici. Questo contesto sottolinea l’importanza delle aree interne e montane nell’agenda politica europea e nel PNRR, richiedendo un ampliamento delle competenze professionali e progettuali per attuare interventi e politiche di sviluppo efficaci.

L’importanza della cultura e della comunità

La cultura richiede un investimento costante sulle persone, sugli spazi, sulle modalità di fruizione, ma anche sugli operatori e le organizzazioni, che devono operare in rete per esprimere le potenzialità del settore sul territorio. L’iniziativa mira a trasformare e riattivare luoghi, spazi, aree urbane e rurali, innescando percorsi di rilancio e riconversione che migliorano la qualità della vita e delle economie locali.

Villa Poli-de Pol: un tesoro storico

Villa Poli-de Pol, costruita a metà del 1600 e, assieme alla chiesa Gotica, vero e proprio patrimonio culturale che domina la piazza del paese, per una serata tornerà a essere il cuore pulsante di un evento unico a cui prenderanno parte illustri personalità del panorama culturale e sociale italiano. Coinvolgendo oltre 40 fornitori del territorio, l’evento valorizzerà attività e prodotti locali e nazionali.

Un video di presentazione per immergersi nell’atmosfera

Un’anteprima della bellezza della Villa e dell’importanza dell’evento del 20 luglio 2024 è disponibile attraverso il video di presentazione: link. Girato a maggio 2024 per la regia di “AH Production” in coproduzione con “Ikona Film” e “Azura Studio”, il video offre un preludio delle bellezze della villa, enfatizzate dal corpo di ballo della maestra Elisabetta Volpato, Direttrice della Scuola Dance Studio di Montebelluna (TV). Gli abiti di scena di ÉPAULE 6419 Philomena Sarti e del famoso atelier veneziano Pietro Longhi vestiranno parte dello staff artistico durante l’evento.

Un menù stellato per una serata indimenticabile

Nel corso della serata sarà possibile degustare un menù studiato per l’occasione dallo Chef stellato Graziano Prest del Ristorante Tivoli Cortina D’Ampezzo. La cena sarà accompagnata dalle esibizioni del soprano Irene Olivotto, del quartetto d’archi CordEnsemble in collaborazione con l’Accademia Mozart di Montebelluna, e dagli assoli al pianoforte del Maestro Claudio Gobbato. Il medley musicale curato da Giuseppe Soppelsa e Loris Sovernigo anticiperà il dj set finale di Gonzo & Tono.

Una direzione artistica di eccellenza

La direzione artistica e supervisione dell’evento è affidata al noto regista, acting coach e sceneggiatore Alessandro Andolfato, con la co-regia di Rossana Mantese e il coordinamento di Linda Lodesani e Chiara Vinera. “Per questo evento stiamo ponendo particolare attenzione alla comunicazione e alla promozione – commenta Andolfato – L’obiettivo è enfatizzare l’eleganza dell’ambiente, le ricchezze del territorio e l’armonia dell’intera serata, per offrire un’indimenticabile esperienza culturale al pubblico sensibile all’eccellenza veneta e italiana. Un ringraziamento va all’attuale Sindaco di San Pietro di Cadore Manuel Casanova Consier e all’amministrazione comunale, con una menzione speciale all’arch. Gloria Pradetto Bonvecchio per il suo impegno nella fattibilità di questo evento innovativo, che punta a valorizzare il comune di San Pietro, le sue case in legno, palazzi signorili e i suoi tesori“.

Per tutte le informazioni

Per tutte le informazioni e i dettagli: sito del Comune di San Pietro di Cadore e la pagina Facebook dell’evento.